美方称中方破坏协议 外交部:混淆视听转嫁责任

人民网5月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国务院总理李克强邀请，瓦努阿图共和国总理夏洛特·萨尔维将于5月26日至31日对中国进行正式访问。

这是萨尔维总理就任以来首次对中国进行正式访问。访问期间，习近平主席将会见萨尔维总理，李克强总理将同萨尔维总理举行会谈。两国领导人将就中瓦关系以及共同关心的重要问题交换意见。除北京外，萨尔维总理还将访问海南并途经香港。

瓦努阿图是太平洋岛国地区的重要国家，是中国的好朋友、好伙伴。中瓦建交37年来，两国关系取得长足发展，各领域合作成果丰硕。去年11月，习近平主席在巴布亚新几内亚同萨尔维总理成功举行会晤，一致同意将两国关系定位提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，这开启了中瓦关系新篇章。中方愿同瓦方一道，以萨尔维总理这次对中国进行正式访问为契机，增进政治互信，扩大务实合作，推动中瓦全面战略伙伴关系取得更大发展，更好造福两国人民。

问：谷歌公司已经暂停了和华为公司的部分业务合作，显然这是由于美国对华为采取限制措施的原因。你有何回应？

答：我们注意到有媒体称“谷歌公司已暂停对华为公司提供服务”的说法。我们将就此进一步核实确认，并关注事态的发展。

同时，中方支持中国企业拿起法律武器，捍卫自己的正当权利。

问：据报道，美国总统特朗普17日表示，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。请问中方对此有何评论？

答：我不知道美方所说的“协议”是什么。美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。

中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。中方在过去11轮谈判中表现出的诚意和建设性态度国际社会有目共睹。

我愿再次重申，中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。

问：据德国媒体报道，经多年审查，英国、德国及欧盟方面均未发现华为产品存在明显“后门”，但美国思科设备却经常被发现安全漏洞，自2013年起已有10起“后门”事件。中方对此有何评论？

答：我们其实特别想听听美方对此有何评论。当然，国际社会可能也没抱太大希望。因为自“棱镜门”事件以来，美方对于国际上指控它非法从事网络攻击、窃密的事实依据，一直都是三缄其口。

美方以己之心度人之腹，为获取不正当的竞争优势，对他国企业造谣抹黑，却始终拿不出像样的证据。你刚才所说的欧洲方面调查结论证明了华为的清白，也暴露了美国动用国家力量打压他国企业的不正当性。

问：据报道，外交部部长助理张军17日与俄罗斯副外长里亚布科夫举行了新一轮中俄战略稳定磋商。能否介绍一下这次磋商的背景、目的，双方讨论了哪些问题？达成了哪些共识？俄方对美方推动中美俄三边军控谈判持什么态度？

答：关于上周在莫斯科举行的新一轮中俄战略稳定磋商，中方已经发布了消息。我可以再强调几点：

当前国际战略安全领域不稳定不确定因素增多。个别大国不断退出国际条约和机制，强化自身核导力量建设。这导致了全球战略稳定受到严重冲击，大国战略互信受到严重侵蚀，国际军控机制受到严重削弱，一些国际和地区热点问题面临着失控风险。中俄双方一致认为，两国要加强战略合作规划，坚持多边主义，坚决抑制单边主义消极倾向和危害，合力应对军控防扩散体系面临的挑战，加强在地区安全热点问题上的战略协作。

关于所谓的中美俄三边军控谈判问题，中方的态度十分明确，上周我已经表明中方的正式立场：搞这样所谓的三边军控谈判的前提和基础根本不存在，中方也绝不会参加。俄方同样认为，美应继续履行其应尽的国际义务，完全理解中方在所谓中美俄三边军控谈判问题上的立场。

问：据了解，美国驻华大使正在西藏访问。美国驻华使馆表示，大使将借此访表达长期以来美方关于当地宗教自由、藏语言文化保护受限制等有关关切。外交部有何回应？

答：我们欢迎布兰斯塔德大使一行到西藏走一走、看一看，实地了解西藏和平解放60多年来经济社会发展和人民生产生活发生的翻天覆地变化，能够加深对西藏自治区的了解。

至于你提到的美国驻华使馆的一些言论，我们希望布兰斯塔德大使这次能够本着客观的态度赴西藏参访，并且尊重事实，不带任何偏见地得出自己的结论，特别是在西藏文化保护、宗教信仰、历史传承等方面，希望美方能够尊重事实得出结论，而不是被一些长期以来道听途说甚至造谣抹黑的言论迷惑和干扰。

问：据美方消息，美国军舰在黄岩岛附近行动。请问中方是否派军舰对美方舰船进行识别并予以驱离？

答：根据我掌握的情况，北京时间5月20日上午，美国军舰“普雷贝尔”号未经中国政府允许，擅自进入中国黄岩岛邻近海域。中国海军依法对美舰进行了识别查证，并予以警告驱离。我必须再次强调，美方军舰有关行为侵犯了中国主权，破坏了有关海域的和平、安全和良好秩序。中方对此坚决反对。

中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但我们坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国的主权和安全利益。美方罔顾地区国家希望维护南海和平稳定的共同意愿，一再打着所谓“航行与飞越自由”的幌子，扰乱地区和平稳定。这些做法是不得人心的。我们强烈敦促美方立即停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全，维护南海和平稳定。

问：据报道，旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》发表文章称，美方在朝美领导人河内会晤时固守朝鲜“先弃核”要求，导致会晤未能达成协议。美方唯有放弃只想满足自身需求的傲慢对话方式，协商才能进行，这是朝鲜的立场。中方对此有何评论？

答：我们注意到相关报道。中方始终主张朝鲜半岛问题只能通过政治对话和平解决，而且只能按照一揽子、分阶段、同步走的思路，由易到难，循序渐进推进对话。要平衡照顾各方合理关切，这是关键。

我们希望朝美双方能够切实相向而行，坚持对话，谈出成果、谈出和平。中方将同国际社会一道继续鼓励朝美沿着推进半岛无核化、建立半岛和平机制的正确方向继续前行。

问：上周你提到，中方将采取必要措施保护华为公司的权益。目前中方对此有何进展或决定吗？鉴于现在谷歌公司方面已停止开展与华为的相关合作，请问中方会采取什么具体措施吗？

答：你准确地理解了中方的立场。我们说过，在国与国的经贸投资关系中，必须坚持相互尊重、平等互利。

问：上周，中国和伊朗的外长举行了会见，请问双方是否谈及伊朗石油出口问题？考虑到美国反对各国从伊朗进口石油，中方还会继续进口吗？

答：我想你指的是上周五王毅国务委员兼外长在北京会见伊朗外长扎里夫，我们已经发布了比较详细的消息。

你可以看到，双方讨论了共同关心的问题，其中就包括伊朗问题的最新进展。至于你提到的现在美国干扰其他国家从伊朗进口石油，特别是美方已经退出并阻挠各方履行伊核问题全面协议的情况，中方的立场非常清楚。中方同伊方正常的经贸关系是合理、合法的，不应受到任何干扰。

问：还是关于美国驻华大使访问西藏的事情。据了解，他去年赴藏访问的申请遭到拒绝，但今年获得了许可。请问中方可否解释详细原因？

答：我们说过，欢迎一切真正有志于客观了解中国经济社会、包括西藏自治区经济社会发展的人士去西藏参访。至于你提到的申请被拒的事情，我不了解你所指的具体情况是什么。美国驻华大使以及其他国家驻华使节到中国特定的地方去进行一些参访，当然是要同有关方面协商以后才作安排的。

问：中国欧盟商会今天发布的报告显示，一些欧洲企业反映中国存在要求在华外企强制技术转让的问题。中国政府反复承诺过，会尊重保护知识产权，如果这是认真的，为什么在华经营的欧洲企业还会反映遇到这种问题呢？

答：首先，你也说了，中国政府已经多次表明，我们尊重保护知识产权，决不会要求中国企业和其他国家企业合作时，采取“强制技术转让”的做法。相信你也注意到，前不久中国通过的《外商投资法》已经明文规定，而且是用立法的形式规定，“不得利用行政手段强制转让技术”。

事实上，中国高度重视知识产权保护，从没有强制外方转让技术的政策。在历史的不同时期，中国同各国开展的相互投资和技术转让是市场主体自愿合作的结果，本质上是一种“双赢”的合作。我们会一如既往地欢迎包括欧洲企业在内的各国企业搭乘中国发展的“顺风车”，通过合作共享发展机遇，实现互利共赢。

同时我必须强调，无论是欧洲国家还是其他国家的企业，如果他们确实有这样的关切，并且能够提供实实在在的证据，只要这些关切是合理的、关切的事情是真实存在的，相信是完全能够解决的，因为中国的相关法律规定非常明确。但同时，我们反对在无法提供事实依据的情况下凭空捏造。

问：据了解，中国领导人今天在江西考察并且调研了当地稀土产业发展的情况。在中美经贸摩擦的背景下，中方领导考察、调研稀土产业对外传递了什么信息？中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国？

答：中国领导人在国内考察并调研相关产业政策很正常，希望大家不要做过多的联想。

至于你谈到中美经贸关系，我已经说过，中美经贸关系必须建立在相互尊重、平等互利的基础上。

(责编：刘叶婷、杨牧)