埃及安全部队打死12名恐怖分子

埃及内政部20日发表声明说，埃及安全部队当天在首都开罗及吉萨省进行突击搜查时打死12名恐怖分子。

声明说，埃及国家安全部门获悉，隶属于穆斯林兄弟会的“决断”组织一伙恐怖主义分子正在准备进行一系列袭击，试图在埃及制造混乱。

20日，埃及安全部队在开罗舒鲁克城和吉萨省十月六日城突击搜查了恐怖分子用于藏匿和制造爆炸装置的两所公寓，并与恐怖分子发生交火，在舒鲁克城打死5名恐怖分子，在十月六日城打死7名恐怖分子。安全部队还缴获了若干武器、弹药、爆炸装置及用于制作爆炸物的电子元件。

5月19日，一辆载有外国游客的旅游巴士在位于开罗郊区的大埃及博物馆附近遭爆炸袭击，造成至少14名游客受伤。2018年12月28日，吉萨金字塔附近一辆旅游巴士遭炸弹袭击，造成3人死亡，另有10多人受伤。

近年来，埃及反恐形势严峻。今年以来，埃及安全部队多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。（记者吴丹妮）

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