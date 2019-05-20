新华时评：“美国优先”别人靠边，很不道德！

你做生意赚了钱，我就拿加征关税的大棒制裁你；你的技术要超越我，我就以“威胁国家安全”为由签一纸禁令封杀你；你去世贸组织起诉我，我就让世贸组织停摆……

为追求“美国优先”，让别人统统靠边，不惜扰乱市场规则，破坏公平正义。何其自私，很不道德！

美国一些政客看不惯中国经济从高速增长阶段迈向高质量发展阶段，绞尽脑汁，千方百计抹黑中国。一会儿指认“偷窃知识产权”，一会儿怒骂“背信弃义”，到了近乎癫狂的地步。

受害的何止中国？就在最近，一个白宫关于汽车关税的决定，就让美国那些“久经考验的”长期合作伙伴战战兢兢、如履薄冰。

为一己私利不顾全球经济大局，美国也不是头一遭。早在20世纪30年代，为了缓解出口贸易恶化，美国出台被称为“20世纪美国最愚蠢法案”的《斯穆特－霍利关税法》，大幅提高美国进口关税。连美国前总统里根也称其为“史上最具破坏性的贸易法”，加剧了当时的经济大萧条。

就在2008年，又是美国，一场内部的次贷危机，触发了全球金融危机。十多年过去，世界经济艰难步入复苏通道。此时此刻，各方尤其是美国，本该更加珍惜来之不易的复苏势头、培育更加持续有力的复苏动能。然而，它却甘冒天下之大不韪，为一己之私干扰全球经济复苏。

众所周知，全球贸易体系规则本身就由美国主导设计。贸易顺差可能反映在他国，但利益顺差绝大多数从来都落在美国。如果美国梦就是赢者通吃的话，对于全球各国的和平与发展就有可能是一场噩梦。(新华社记者刘红霞)

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