美方称中方破坏协议 陆慷:混淆视听转嫁责任

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在5月20日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统特朗普17日表示，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。请问中方对此有何评论？

陆慷：我不知道美方所说的“协议”是什么。美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。

中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。中方在过去11轮谈判中表现出的诚意和建设性态度国际社会有目共睹。

我愿再次重申，中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。

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