美方称中方破坏协议 陆慷:混淆视听转嫁责任

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在5月20日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统特朗普17日表示，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。请问中方对此有何评论？
陆慷：我不知道美方所说的“协议”是什么。美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。
中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。中方在过去11轮谈判中表现出的诚意和建设性态度国际社会有目共睹。
我愿再次重申，中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】