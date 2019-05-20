新闻分析：美国上市公司股票回购热潮面临降温

美国上市公司回购股票是近年来支撑美股上涨的重要原因之一，但是受国际贸易局势前景不明和美国经济增长预期下滑等因素影响，分析人士认为，上市公司回购股票的热潮或将面临降温。

进入5月以来，美股波动加剧，美债收益率走低，全球资本市场避险情绪浓厚。同时，国际货币基金组织和世界银行等权威机构纷纷下调今年美国经济增长预期。分析人士认为，这些不确定因素都将影响上市企业未来回购股票的决定。

内德·戴维斯研究公司首席美国策略师埃德·克利索尔德表示，如果经济前景恶化，上市公司会首先选择减少股票回购。该公司公布的数据显示，如果美国上市企业不进行股票回购，标准普尔500种股票指数将比目前水平低19%。

标准普尔道琼斯指数公司分析师霍华德·西尔弗布拉特说，2020年也许将是股票回购的“好年景”，但这也是建立在美国经济保持强劲，国际贸易局势稳定的前提下的。

实际上，近年来美国上市公司的大规模回购股票已经引起各界人士的担忧和争论。有分析人士认为，巨额回购实际上加剧了资金空转，容易诱发投机行为，在扩大金融系统风险的同时，难以真正促进实体经济。

纽约州民主党众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯日前在美国众议院金融服务委员会举行的听证会上表示，上市公司回购股票提升了股价，但并没做任何改变公司的实事，没有让产品更有价值、员工更幸福，也没有用于培训劳动力。

今年早些时候《纽约时报》撰文指出，将大规模资金投入股票回购，限制了公司在研发、设备、培训、福利等领域再投资的能力。

摩根凯瑞资本管理公司首席执行官马克·尤斯科认为，回购股票的行为，转移和错配了本来应该进入实体经济的资本。

今年以来，上市公司回购股票引发的争议已经让美国不少政界人士呼吁通过立法予以限制。他们表示，股票回购只有利于公司股东，广大民众并没有受益，希望可以通过立法，要求上市公司在开展股票回购前优先考虑员工福利等。（新华社记者杨承霖）

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