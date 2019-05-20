印度大选投票结束 出口民调称莫迪有望连任总理

新德里消息：印度大选最后阶段投票于当地时间19日结束。出口民调显示，执政的印度人民党领导的全国民主联盟将最终胜出，这意味着现任总理莫迪有望连任。受此消息影响，印度股市20日早盘大涨。

出口民调显示，全国民主联盟预计将在人民院选举中获得286至306个席位，印度国民大会党领导的团结进步联盟有望获得122至132个席位，地区性政党组成的第三阵线将获得104至134个席位。

《印度斯坦时报》报道称，全国民主联盟在此次选举中大获全胜，“横扫”了对手，莫迪有较大概率连任总理一职。《纽约时报》认为，作为印度具有重要影响力的政治人物，莫迪有望在未来五年继续领导印度。

受此消息影响，印度两大股指20日早盘普涨，敏感30指数和Nifty50指数的涨幅均超过1%。其中，敏感30指数一度上涨962点。印度报业托拉斯援引业内人士的话报道称，印度大选的结果好于市场预期，后市有望延续上涨态势。印度卢比对美元的汇率当天上涨1.48%。

印度选举委员会表示，此次大选的最终结果可能于本月23日或24日公布。数据显示，2019年印度大选有近9亿选民参与投票，预计总投票率较上次有所提高。在此次选举中，选民投票的最低年龄从21周岁降至18周岁。

印度是联邦制国家，议会实行两院制，分为联邦院(议会上院)和人民院(议会下院)。大选指人民院选举。人民院共有545席，每五年举行一次选举，选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。(完)

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