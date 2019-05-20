乌克兰新当选总统泽连斯基宣誓并正式就职

据俄罗斯卫星网报道，乌克兰当选总统泽连斯基5月20日在最高议会向该国人民宣誓就职，随后宪法法院院长宣布他正式担任总统一职。

报道称，宣誓就职仪式上，泽连斯基将手放在乌克兰宪法和《佩雷索普尼西亚福音书》上宣誓。宪法法院院长监誓。

新总统宣读了以下誓词：“我，弗拉基米尔·泽连斯基，经人民的意愿被选为乌克兰总统，担任这一高级职务，庄严宣誓忠于乌克兰。我保证以我的一切行动捍卫乌克兰的主权和独立，心系祖国和人民的利益，捍卫公民的权利和自由，尊重乌克兰宪法和乌克兰法律，为所有同胞的利益履行职责，提高乌克兰在世界上的声望。”

新总统签署了誓词并交给宪法法院院长，她随后宣布泽连斯基担任乌克兰总统一职。

随后，泽连斯基收到了国家元首权力的官方象征–象征总统权力的权杖、刻有国徽的印章和勋章式项圈。

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