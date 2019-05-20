通讯：希望中美经贸摩擦早日解决——一位美国豆农的心声

进入5月以来，美国南部路易斯安那州的农场主雷·谢克斯奈德一直在忙碌地播种大豆。播种机在广袤的土地上驶过，随种子播下的还有这位六旬老人的希望：愿中美经贸摩擦早日解决！

这家农场由谢克斯奈德的父亲1965年创立，总面积约3000英亩（1英亩约合0.4公顷），是当地最具规模的农场之一，其中大豆种植面积达2200至2400英亩。农场的主要收入依靠出口，约90%的大豆和40%的玉米远销以中国为主的海外市场。

作为中美贸易的受益者，谢克斯奈德告诉记者，多年来得益于稳定的对华出口，农场不仅还清了早年欠下的贷款，还置办了多台先进农机。他期待通过自己的辛勤工作，引进更多新设备，提高效益。

“大豆成本低、产出高，只要海外市场稳定，足以提供丰厚的利润。”谢克斯奈德说。2018年，农场共种植2300英亩大豆，平均每英亩71蒲式耳（1蒲式耳约27.2公斤）的产量，刷新了这个家族农场半个世纪以来大豆产量最高纪录。

尽管收成好，去年谢克斯奈德过得并不舒心。美方发起的中美经贸摩擦导致对华大豆出口下滑约50%。同时，平均每蒲式耳大豆价格较往年低约2美元。粗略计算，农场年收入因此减少了约33万美元。

谢克斯奈德曾在美国一家大豆种植行业组织任职9年。他说，多年来中国一直是美国大豆重要的市场。“我们尝试过拓展其他国际市场，但成本很高，而且也很难找到像中国那么大的市场了。”

从谢克斯奈德农场往南驱车一个多小时，就抵达了南路易斯安那港。这里是美国吞吐量最大的港口，也是美国最大谷物出口港。港口官员保罗·奥库安介绍说，从南路易斯安那港运出的谷物占美国谷物出口的一半以上。

中国是南路易斯安那港重要出口目的地，过去一年多港口不可避免地受到中美经贸摩擦的影响。2018年，南路易斯安那港进出口货物吞吐量下降5.3%，2019年一季度，进出口货物吞吐量同比下跌12.2%。奥库安说，在影响港口运力的关键因素中，关税因素原本是可以避免的。

路易斯安那州经济部门官员皮尔逊27年间带团赴华考察20多次，为推动路易斯安那州和中国的商贸合作奔波。谈到与中国的贸易往来，皮尔逊说，该州与中国的经贸往来“极其重要”，双方是“良好的贸易伙伴”。

皮尔逊坦言，经贸摩擦升级令路易斯安那州对华商贸关系受到影响。他希望中美两国尽早达成协议，“美国经济增长离不开与中方的合作”。

根据德银的最新报告，路易斯安那州是美国受到中美经贸摩擦影响最严重的州。对于谢克斯奈德、奥库安和皮尔逊来说，尽快结束经贸摩擦是他们共同的心愿。（新华社记者潘丽君 张墨成 高路 参与记者：王迎）

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