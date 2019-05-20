中美健康产业创新合作大会在芝加哥举行

首届“健康桥-中美健康产业创新合作大会”18日在美国芝加哥举行。本次大会由总部设在北京的专业组织国际技术转移协作网络（ITTN）与美国的高科技管理咨询公司Emerging Turner共同举办，并邀请中国医药企业管理协会，中国营养保健食品协会，北京健康促进会，美国中西部中国高等院校校友联合会联合协办。

中国驻芝加哥总领事赵建出席大会致辞说，中美两国拥有世界上两个最大的健康产业市场。双方在创新研发与产业发展方面各具特色和优势，互补性很强，两国健康产业合作潜力巨大。

5月18日，在美国芝加哥，中国驻芝加哥总领事赵建在中美健康产业创新合作大会上发表讲话。汪平 摄

赵建表示，希望中美双方与会人员以此次会议为契机，进一步完善合作理念，找准合作方向，充分发挥美国在生物医药等方面先进管理和发展模式的优势，整合中国的产业化资源和巨大市场潜力。

Emerging Turner公司合伙人托马斯·特纳在大会上说，此次大会聚集中美健康产业的专业人士，如此多的企业高管、医学专家、以及行业协会的代表面对面的交流，相信一定将带来宝贵的学习和社交机会。

5月18日，在美国芝加哥，Emerging Turner公司合伙人托马斯·特纳在中美健康产业创新合作大会上发表讲话。汪平 摄

在18日上午的主题演讲中，Karyo生物制药创始执行主席与首席安全官萨尔法兹·尼亚奇与中国医药企业管理协会名誉会长于明德先生分别为与会嘉宾分享了以“人类与医药的未来”和“中国医药新政策”为主题的相关演讲。

18日下午的三场主题谈论——远程医疗与医疗器械创新合作对接会、大健康与生物技术创新合作对接会、食品安全与营养健康创新合作对接会在会场平行举办，来自不同领域的专家代表在各专场做专题演讲。

在食品安全与营养健康创新合作对接会上，从加州赶来参会的美国美格乐特生物有限公司（Meganutra, Inc.）首席执行官欧海以“进军中国婴幼儿营养品产业的机遇和挑战”为题发表了演讲。欧海在接受记者采访时说，这次参会受益良多，将对未来的产品研发尤其是新配方的开发很有启发。

5月18日，在美国芝加哥，参加中美健康产业创新合作大会的嘉宾和与演讲者合影。汪平 摄

在各专场活动结束之后，主办单位为与会嘉宾准备了交流活动，中国驻芝加哥副总领事黄黎明出席活动并致闭幕辞，对活动的成功举办表示祝贺。（记者汪平）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)