综述：《南方车站的聚会》戛纳获好评 主创人员谈创作感受

入围第72届法国戛纳电影节主竞赛单元的中国影片《南方车站的聚会》18日和19日在戛纳举行了首映和4场媒体放映专场，场场爆满，受到海外电影人、媒体和影迷广泛关注与好评。

《南方车站的聚会》由刁亦男担任导演和编剧，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜等主演，讲述一名小偷在绝望的逃亡路上自我救赎和忏悔的故事。

法新社认为，《南方车站的聚会》展现了中国作为全球第二大电影市场的电影制作视角不断扩展，水准不断提升。近年来，在中国向国外电影市场输出的作品中，新生代和新类型影片正在成长。

法国《世界报》评论说，刁亦男延续了之前作品《白日焰火》的风格，但又有所创新，将中国传统武侠片和美国黑色电影的元素相融合。影片聚焦小人物命运，雨夜、霓虹灯和大段的留白，营造出紧张焦灼的氛围。

法国影评人雅克·莫里斯说，刁亦男执导的《白日焰火》曾获柏林电影节最佳影片金熊奖，他对电影节奏和气氛的把控有着“令人惊叹”的精湛技艺。

英国摄影师杰弗里观影后表示，《南方车站的聚会》这类中国优秀电影作品，侧重关注普通人的内心，比一些只注重情节和视效的美国大片更吸引观众。

“我们试图用影片中真实的场景与情感来打动观众。”刁亦男近日在接受新华社记者专访时说。他同时指出，中国故事的国际化表达仍然是中国电影人不断努力的方向。

为再现城市日常生活场景，全体演员在片中使用方言对白，努力还原生活的真实质感。

胡歌扮演的男主角周泽农是一个“焦灼又卑微”的角色。影片开拍前，胡歌学习武汉方言、练习骑摩托车、射击和打斗，不断让自己更加接近这个“小人物”。“源于生活的角色要首先打动自己，才有可能打动观众。”他说。

在他看来，要完整塑造角色不仅是理解剧本和导演的意图，更重要的源泉来自生活的积累和沉淀。“演员的养分来自生活，把生活中的人物、故事与情感储存下来，经过提炼和转化，就会成为创作与表演中的宝贵财富。”

这是胡歌首次来到戛纳电影节，他笑道：“我一到戛纳就上瘾了。”但他表示“上瘾”的感受不是来自“走红毯”，而是电影主创人员步入戛纳电影宫以及影片首映后，现场观众起立鼓掌致意的难忘时刻。“在那一刻，我感到自己作为演员而不只是明星得到了尊重。”

“中国电影具有独特历史和文化，需要在吸收借鉴国外先进电影经验和技术的基础上，充分展现自身文化内涵。”胡歌说。

廖凡是第二次凭借入围作品走上戛纳红毯。去年，他主演的影片《江湖儿女》曾入围第71届戛纳电影节主竞赛单元。此外，廖凡还凭借在《白日焰火》中的出色表现获得柏林电影节最佳男演员银熊奖。

此次再度与刁亦男携手的廖凡在影片中饰演一名刑警。为准确塑造角色，廖凡与武汉当地警察深入交流，并体验警察生活。他说：“一部好电影的基础是打动人心的故事情节，我希望通过饰演的角色，展现人性的力量和温暖。”

在片中饰演刘爱爱的桂纶镁在影片开拍前两个月便开始学习武汉方言。“这个角色的塑造空间非常大，人物心路历程复杂而纠结，如何准确把握，对自己是个挑战。”

万茜扮演的是一个“历尽生活磨难依然保持坚强而隐忍”的传统女性角色。首次走上戛纳红毯的万茜说自己“很开心也很新奇”。

第72届法国戛纳电影节14日至25日举行。《南方车站的聚会》是唯一入围主竞赛单元的华语影片，将与其他20部影片角逐金棕榈奖。（记者徐永春 杨一苗）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)