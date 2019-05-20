全日本中国留学生学友会举办“我和祖国一起奔跑”主题研讨会

全日本中国留学生学友会18日在中国驻日本使馆教育处举办“我和祖国一起奔跑”主题研讨会，来自日本各地的中国留学生学友会骨干80余人参加了研讨会。

中国驻日本使馆教育处公使衔参赞胡志平及大阪、新潟、札幌、名古屋总领馆教育领事应邀出席。胡志平在致辞中肯定了2018年全日本学友会在开展留日学子“筑梦引航工程”中取得的成绩，他通过分享陈望道、钱学森、黄大年等不同时期留学前辈的奋斗历程，鼓励留日学子爱国、奋斗、追求卓越，为民族复兴铺桥架路，为祖国建设添砖加瓦。

来自日本各地的11位地区学友会会长分别围绕“我和祖国一起奔跑”主题，畅谈祖国发展喜悦，结合自己研究领域和人生理想，就如何积极作为、为祖国建设贡献力量和发挥中日友好桥梁作用发表了演讲。

研讨会还专门邀请中日文化交流领域著名学者、日本法政大学教授王敏以“个人与社会、我们与国家”为题做了专题讲座。王敏介绍了日本文化的起源及中日留学生交流的历史，鼓舞大家要对以中国为中心的汉字圈文化建立起充分自信，以更加开阔的姿态创造美好未来。

与会留学生纷纷表示，这次会议收获很多，深刻感受到祖国在每一位海外学子心中的分量，中华民族伟大复兴是一项伟大的、而且预期可实现的事业，在日留学生要充实自己，早日完成学业投身到祖国建设的洪流中去。

全日本中国留学生学友会成立于1992年，以“爱国、团结、友好、服务、奉献”为宗旨，开展各种友好联谊和学术交流活动，服务于留学生、服务于国家发展、服务于中日友好。（记者姜俏梅）

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