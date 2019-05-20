西班牙举办2019年度“汉语桥”中文比赛

2019年度“汉语桥”世界大、中学生中文比赛西班牙赛区决赛19日在西中部城市萨拉戈萨市举行。

来自全西班牙9家孔子学院和孔子课堂的17名选手在这一舞台上展示自己的中文水平和才艺，争夺赴华参加总决赛的机会。参赛者们“各显神通”，表演乐器、歌唱、书法、舞蹈、武术。许多参赛者还讲述了自己在中国生活的美好经历。有选手笑言：“作为一名‘吃货’，哪怕是为了尝遍中国美食，我也要学好中文！”

获得大学生组第一名的马德里孔子学院学生玛利亚·梅尔塞告诉记者，她学习中文已有7年，从18岁开始，每年都要去中国学习，“我喜欢中国的美食、文化和友好的人民，我在中国有很多朋友，我已经把上海看作第二故乡了”。

中国驻西班牙大使吕凡说，自2015年起，他每年都会观看西班牙“汉语桥”决赛，从中感受到了西班牙青年学习中文的热情，以及他们对中国越来越深入的了解。中文是认识中国的一把金钥匙，现在有这么多西班牙青年愿意投身中文学习，将来一定会为中西两国交流作出最直接的贡献，成为两国人民友谊的使者。

本届比赛由中国驻西班牙大使馆主办，萨拉戈萨大学孔子学院承办。（记者郭求达）

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