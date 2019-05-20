巴西一酒吧枪击事件致死11人

据巴西媒体报道，巴西北部帕拉州首府贝伦市一家酒吧19日下午发生枪击事件，现已造成11人死亡、1人受伤。

据巴西环球网报道，当地时间16时许，7名携枪男子乘1辆摩托车和3辆汽车来到案发酒吧，随后向酒吧里正在举行聚会的人开枪。死者分散在酒吧各处，包括6名女性和5名男性，大多为头部中枪。

警方指出，该酒吧为贝伦著名贩毒吸毒场所，位于该市人口最为密集的街区之一。警方初步怀疑，枪击事件属于毒贩之间的仇杀，但具体缘由尚需进一步调查。截至目前，警方尚未抓获任何嫌疑人。

据巴西应用经济研究所2018年发布的报告，贝伦是巴西谋杀率最高的首府城市之一。帕拉州政府发布的数据显示，2018年贝伦市有841人死于谋杀。（记者周星竹）

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