一路向南，越南越美——澜湄去哪儿之越南篇

提起越南，人们想起的是绵长的海岸线，美味的越南春卷、河粉，首都河内女子着奥黛端庄优雅的背影。越南与中国云南、广西接壤，从广西南宁坐火车或大巴便可直达河内，交通十分方便。来到越南，会被它多样的气质吸引：河内古朴喧嚣，胡志明市浪漫繁华，岘港内敛纯粹，会安古老优雅……

河内大教堂

河内大教堂是河内最古老的教堂，具有欧洲中世纪古风之美。经过时光的洗礼，它外表略显斑驳，但内部繁复的装饰、彩绘玻璃窗和设计讲究的方形塔楼仍很有看头。教堂对面的街道有许多精品商店和咖啡馆，找一个惬意的午后，逛逛教堂，再去对面喝一杯滴漏咖啡，既休闲又浪漫。

河内大教堂

还剑湖

还剑湖位于河内市中心区，呈椭圆形，是河内众多湖泊中最著名的一个。湖岸周围不但有青翠浓荫的树木，还伴有笔塔、和风塔、水榭等古建筑，湖上有玉山寺和龟塔等胜迹。即便周围是河内忙碌的日常，还剑湖边却宁静安逸。晨练的市民、垂钓的老人、谈情说爱的情侣……展示着河内人最闲暇舒适的一面。

还剑湖中的龟塔

三十六行（háng）街

三十六行街位于还剑湖北的老城区，是河内过去最主要的商业街。这里有各种极具越南特色的手工艺品，如丝绸制品、民族服饰、特色装饰品。晚上的三十六行街十分热闹，夜市里有各种地道小吃，小饰品，小摊鳞次栉比，充满越南生活的市井气息。

河内老城区

胡志明市红教堂

红教堂是圣母大教堂，因其使用红砖建造，便被称为红教堂。它是胡志明市最著名的地标建筑。教堂宏伟庄严，两座钟楼塔尖仿照巴黎圣母院钟楼设计。在教堂前的花园广场上，伫立着一座圣母玛利亚雕像，纯洁圣白。

胡志明市红教堂

下龙湾

距河内150公里的下龙湾是闻名遐迩的“世界新七大自然奇观”之一，被联合国教科文组织作为自然遗产列入《世界遗产名录》。当地的喀斯特地貌经过千万年海水的冲刷，形成了下龙湾壮美的景观。这里有美丽的海滩，深邃的岩洞，超过3000个岛屿，是越南必去的旅游胜地。

下龙湾

风牙者榜国家公园

还记得2017年热映的好莱坞电影《金刚：骷髅岛》吗？电影中原始又狂野的自然景象即摄自越南。其中史前生物出现的场景便是位于越南中部的风牙者榜国家公园。这里景色壮阔，充满神秘感，拥有世界上最壮丽的洞穴景观。风牙者榜国家公园目前还比较“小众”，像是与世隔绝的桃园秘境，遗世独立。

风牙者榜国家公园韩松洞

大叻

相比于越南其他地区的全年湿热，大叻四季如春，气候温和，是越南著名的避暑圣地。法国殖民者遗留的法式别墅、林荫大道，使大叻成为了一座充满欧式情调的复古小城。

大叻宫殿酒店

随着澜湄合作的不断深化，中国往来湄公河国家的新航线不断开通，去往湄公河国家的交通越来越便利。越南的多样魅力等待着您亲自去领略发现。一路向南，越南越美。

图片来源：越南国家旅游局官方网站、人民网

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(责编：崔越、徐祥丽)