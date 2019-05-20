通讯：中老合作水电站给老挝山区带来新变化

赛孙本是老挝的典型山区和少数民族聚居区。为促进当地经济社会发展，老挝2013年年底正式设立赛孙本省。几乎同一时期，中老合作南湃水电站项目在当地动工建设。几年来，水电站工程已取得明显的经济效益和社会效益，给那里的村寨带来发展新机遇。

赛孙本位于老挝中部，虽然距离首都万象市不远，但多数外国游客、甚至老挝其他省份民众都罕有涉足。那里山川连绵，需要翻过二三十里山路才能遇到一个村寨，当地居民不少还过着刀耕火种、采集捕猎的生活。

中国北方工业公司投资建设的中老合作南湃水电站项目就在赛孙本省境内。从万象出发往南湃水电站，行车约需4个半小时。

“现在比以前好太多了。北方工业公司来了之后拓宽道路，还不断进行养护。”在老挝从事建筑行业多年的李凌说，他所在的公司中标了水电站道路升级项目，正在进行从南湃水电站运行村到厂房的道路硬化工作，“这条路升级以后，尘土少了不说，尤其到了雨季会安全得多”。

南湃水电站工程2013年12月动工，数月后展开全面建设。中国施工单位克服雨季道路泥泞、隧洞及厂房边坡地质条件差等不利因素，精心组织施工。水电站于2017年8月获颁老挝政府完工验收证书，当年11月进入商业运行。这一工程已成为“一带一路”倡议提出以来中老两国经济合作的里程碑项目。

南湃电力有限公司总经理何耀炜对新华社记者说，南湃水电站为长引水式电站，库区淹没范围小、库容大，装机容量86兆瓦，年均发电量约4.17亿千瓦时，电能全部出售给老挝国家电力公司，兼旅游、渔业等综合功能。水电站相关移民安置与环境保护工作多次受到当地政府表彰。

“我在这里工作两年多了，现在已经是运行维护部主值班长了。我这个组有5个人，都是当地人。”赛孙本省老松族人阿东说。他的主要工作职责是监控设备运行，计算发电量，排除一般机械故障并做好报告。

每天清早，水电站运行村的通勤车就带着一名中国技术员和数名老挝员工到水电站厂房交接班。南湃电力有限公司副总经理何京哲对记者说，南湃水电站中央控制室的值班人员现在都是本地少数民族员工，中国工程师负责监督、指导，老挝员工已经能够胜任电站的日常运维工作。

“我家人都是农民，以前我在万象安装电气设备，工资不够。到了这里之后工资高了，公司还管食宿，我把工资部分寄给父母，部分给弟弟妹妹上学用。”阿东说。

何京哲说：“下一步，公司还会提拔老挝优秀员工进入电站管理层，真正实现南湃水电站由老挝员工自主运行、自主管理。”

南湃水电站蓄水后，北方工业公司为三个受影响的村寨新建了通水、通电、通路的移民村，并配齐了学校、行政、经济和文化活动场所。为充分利用这些良好的基础设施，老挝政府又从其他条件较差的地区移来两个村子的村民，部分原来散居在山里的少数民族民众也自发聚居到移民村中。

在北方工业公司新建的学校教书的桑老师，在从老挝国立大学毕业后就回到了家乡。“有水有电，生活好了。路通了，孩子们就能走出大山，走得更远，也会有更多外面的人来这里，给这里带来更多色彩和机遇，”她说，“因为有了水电站，这里正变得越来越好。”（章建华）

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