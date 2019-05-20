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土耳其纪念独立战争爆发100周年

2019年05月20日10:21  来源：中国新闻网
 

　　土耳其政府和社会各界19日在全国多地举办庆祝活动，纪念土耳其独立战争爆发100周年。

　　当天下午，土耳其总统埃尔多安、副总统奥克塔伊、议长森托普和各主要政党领导人在黑海沿岸城市萨姆松出席纪念活动。当地民众手持土耳其国旗走上街头，土海军舰船泊满港湾，空军战机进行飞行表演，纪念100年前从这里发起的土耳其独立战争。

　　埃尔多安在讲话中回顾了土耳其独立战争史，表示1919年5月19日是土耳其人民抗击外来侵略者、走向民族独立和自由的第一步。埃尔多安号召土耳其人发扬团结精神，到2023年，即土耳其共和国建国100年时实现新的奋斗目标。

　　在首都安卡拉，络绎不绝的民众一早便来到国父陵致敬先烈、缅怀历史。在伊斯坦布尔、伊兹密尔等地，人们举办马拉松、登山、潜水、文艺表演等多种活动，表达爱国热情。

　　1919年5月19日，土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克乘船抵达萨姆松，发起抵抗西方列强的军事斗争，这一天被视为土耳其独立战争的起点和土现代史的开端。（记者秦彦洋　施春）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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