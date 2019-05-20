伊朗强调不希望退出伊核协议 一切活动都在协议范围内

人民网讯 伊朗强调，在当前情况下，伊朗的核活动会有所变化，但并不希望退出核协议，一切活动都在协议范围内。
在伦敦出版的《中东报》19日发表题为《伊朗不希望战争 绝不会退出伊核协议》的文章说，伊朗外长扎里夫强调，“伊朗不希望战争，本地区不会发生战争，”报道还称，伊朗现驻英国大使、前伊朗核问题谈判代表哈米德在回答记者关于“伊朗分阶段退出伊核协议计划”的提问时指出，“我们将在这方面采取一些措施，但将采取的措施和活动都在伊核协议的框架内。”
哈米德特别表示，“退出伊核协议是伊朗的选择之一，但现阶段伊朗不会退出该协议。”他同时警告说，“如果其他国家不采取切实行动维护核协议，那么伊核协议就会结束。”（安国章）
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