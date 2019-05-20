中国化学承建的越南金瓯化肥项目美丽夜景（资料图片）

戴和根（左三）出席中国-阿拉伯论坛企业家大会（资料图片）

中国化学承建的刚果（金）项目签约仪式（资料图片）

千年潮未落，风起再扬帆。

2013年9月7日的阿斯塔纳，秋高气爽，瓜果飘香。中国国家领导人在这里首次提出共建“丝绸之路经济带”的倡议。

六个春秋转瞬即逝。广泛共识正生根落地，共商共建共享已次第开花结果。在这条穿越历史、筑梦未来、光耀世界的和平发展之路上，有一支名为中国化学工程集团有限公司的央企铁军，用他们激荡人心的奋进，让历史重放光彩，让梦想照亮现实。以推动中国与世界的互联互通，为世界经济注入新动能；用践行新发展理念的不懈追求，实现世界经济大联动，建设成果大分享。根植历史，激荡现实，用激情与汗水，绘出最新最美的图画，奏响二十一世纪共建“一带一路”的时代乐章。

千年之约，就在今朝；天际星辰，五环闪烁；成达致远，化建腾越；中国化学，搏击云天……

走向世界：

央企践行国家战略的命运抉择

涨海声中万国商。

践行新发展理念，全面贯彻国务院国资委战略部署，坚定不移履行中央企业责任，抢抓“一带一路”机遇，谋求更大发展，早已成为中国化学工程集团有限公司开拓者们的愿景目标，也是五万名中国化学人的不懈追求。

设计师为人民的生活描绘了一张张蓝图，工程师将蓝图变成一幅美丽的人生风景；科学家为世界奉献一个个伟大的发明，工程师将发明变成促进人类生活进步的一级级台阶。化学与人们的生活息息相关，人类的衣食住行处处有化工产品的身影。中国化学作为科技到现实生产力转化的纽带和主力军，为人类搭建了从农耕时代到享受工业文明成果的桥梁。

在中国化学的身后，是六十余年筚路蓝缕探索的足迹，为中国化学工业发展壮大默默耕耘；是矗立在世界五十多个国家的七万座现代化工厂，不可胜数的化工产品为人们装扮出炫彩生活。这支为中国乃至世界化学工业立下赫赫战功的队伍，不愧为中国建筑业央企的一支铁军。

中国化学源自国家重工业部1953年成立的重工业设计院和建设公司，2010年1月7日在上海证券交易所上市。集研发、勘察、设计、建设、运营、投融资为一体，是我国工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整、知识技术密集的大型企业集团，是我国石油和化学工业体系的缔造者，是我国工程建设体制机制改革的先行者，是实施“走出去”战略的排头兵，是建设美丽中国的实践者。

然而，进入新的世纪，中国化学工业面临新的严峻挑战，中国化学工程集团有限公司自然不能独善其身。为应对挑战，谋求更大发展，国务院国资委任命此前曾担任过中国中铁等三家大型央企主要负责人，指挥过青藏铁路、杭州湾跨海大桥等世界级工程建设，善打硬仗、永不服输的戴和根做这支队伍的带头人。上级党委的信任，中国化学五万名员工的期待，让这位临危受命的央企掌舵人丝毫不敢懈怠。

狭路相逢勇者胜，冲出峡谷是坦途！

中国化学未来的路该如何走？实现怎样的发展？能否再创辉煌步入良性循环的快车道？

面对这一时代之问，亟需清醒的瞭望者给出明确的方向。

以戴和根为首的中国化学新一届领导集体做出的回答是：勇敢担负起中央企业的政治责任、经济责任、社会责任，积极践行国有企业的历史使命，乘“一带一路”东风，走国际化、专业化、多元化发展之路，实现高质量、超常规、跨越式发展！

历史已经到了这样时刻：站在新时代大舞台上，望中华大地风起云涌，看“一带一路”千帆竞发，百舸争流，中国化学必须做出新抉择，向新时代交出新答卷！

加快，跨越，中国已经等不及了，中国化学已经等不及了!

号角已经吹响，道路已经明确。空前规模的国际化大潮澎湃而起，铁军誓师出征，当惊世界殊……

世纪出征：

“一带一路”先行者共建共享的探索实践

“练好内功才能出海”。

这是中国化学旗下五环公司董事长程腊春带领的领导团队的口头禅。

越南首都河内，国家油气集团向全球发出了金瓯化肥项目的招标邀请，要建设全球最大规模的合成氨尿素项目。十年磨一剑，五环公司秣马厉兵，果断出击，在经过复杂严格的资格预审之后，越南业主高度认可五环公司的整体实力，但是也撂下一句话：“你们可以做总承包，但必须使用西方技术。”

当五环人与西方技术专利商接洽时，无一例外吃了闭门羹：“我们要首先支持西方的工程公司。”

此时，离招标不到一个月时间，五环公司一边做对方的说服工作，一边凭借扎实的技术功底自行编制标书，并按时赶往河内。为节约每一分钱，二十几个人住在只有22美元一晚的小旅馆内，与住在五星级酒店的志得意满的德国、韩国等世界著名工程公司同台竞争，一住就是40多天，直至招标成功合同签署。

这项总承包合同额5.7亿美元的化肥工程，是当时中国企业在国际市场承包的最大工程，可项目建设工期只有43个月。

金瓯项目团队在项目经理聂宁新带领下，发扬“团结、进取、奉献、实干”的五环精神，饱尝了旱季的艰辛，经历了雨季的煎熬，通过不懈努力和顽强拼搏，成功克服了软基处理图纸审批滞后的不利影响，攻克了地下管网和土建基础雨季施工的技术难题，化解了安装阶段各专业深度交叉施工管理矛盾，顺利完成了施工扫尾和预试车同步实施的各项目标，成功创造了越南工程项目建设史上第一个按期建成投产的奇迹，树立起中国对外总承包工程的标杆。

共建共享，年产50万吨合成氨、80万吨尿素，增强了越南国内的化肥自给率，极大提高了粮食产量，给越南人民带来福祉，一座国际工程里程碑在越南大地昂然崛起。

无独有偶，印尼PKG合成氨尿素项目，一开始也同样充满戏剧性。五环公司团队信心满满，可开标时却出现意外，原本已经以低于对手1200万美元胜出，却被无端废标。

所有的努力付诸东流，梦破碎了。回到驻地的五环人都流下了心有不甘的泪水。痛定思痛，他们决心拿起法律武器，捍卫中国企业的合法权益。

数月后，出现了惊天大逆转，中方通过法律申诉又夺回了胜出权。

2014年12月12日，签字仪式在雅加达隆重举行。总金额5.2亿美元，总工期仅为34个月，这意味着又是一场攻坚克难的硬仗，所有五环人都憋着一口气，要为祖国母亲争光，为中国化学争气。

建设者们面对着一大堆困难：宗教信仰、生活习惯、雨季、高温、物资供应紧张、基础设施差、合同法律风险大……

这是第一个由中国企业在印尼总承包的合成氨尿素工程项目，打破了欧美日工程公司在高端化肥领域近50年的市场垄断，在东南亚乃至全世界树立起中国化学品牌，带动中国设计、中国施工、中国制造一起走出国门。

2018年3月15日，一个五环人永远铭记的日子。项目正式投料并一次开车成功，项目建设周期创造了印尼乃至世界合成氨尿素项目建设新的历史！

共建“一带一路”让五环公司实现新跨越：2017年，新签合同额50亿元人民币，2018年猛增至95亿元人民币，2019年公司目标将超过160亿元人民币。

出征路上，战旗猎猎。

中国天辰，中国化学旗下的又一支铁军。其承建的土耳其卡赞天然碱项目，以11亿美金的总承包额，再次刷新了中国企业在海外工业建设承包项目合同额纪录。

也许是机缘巧合，2011年土耳其吉奈尔集团在碱矿低迷的市场行情下买入卡赞的碱矿，并在同年启动了该项目的招投标工作。这年深秋，在时任天辰公司主管海外经营工作的副总经理袁学民带领下，先后21人次到达现场，经过为期一个月艰苦卓绝的合同谈判。天辰公司派出两位石化行业大师坐镇，全专业协调，无障碍沟通，应用雄厚的自有纯碱技术，积极配合业主探讨工艺，常常通宵达旦，为业主出具技术方案不下30个版本。

功夫不负有心人。2013年1月在土耳其政要的见证下，中土双方在伊斯坦布尔正式签署工程总承包建设合同。

天辰公司委派中国石油和化工行业勘察设计大师王吉刚为项目经理，又设法调来曾在非洲加蓬与王吉刚共过事的郑万金助阵，担当施工经理。

因为工期高度紧张，空间狭窄施工深度交叉，项目团队时常工作到凌晨三点钟，王吉刚作为项目经理，压力山大，经常流鼻血，高峰期食不甘味、夜不能寐。

他们向世人捧出一组超常规时间表：2015年9月正式开工；2017年8月正式出产品；2018年1月，正式竣工典礼。

土耳其总统埃尔多安，前能源部长阿尔巴伊拉克，中国前驻土耳其大使郁红阳等出席项目竣工典礼，仪式盛况空前。

这项世界最大的天然碱项目，给土耳其带来了5000余人就业机会，给当地经济带来近3亿美元创汇，并培养了一批技术人员，使业主吉奈尔集团一跃成为世界第二大天然碱供应商，产品可直接惠及欧亚等地。

征尘犹未洗，又闻战鼓催。

2017年初秋，天辰公司联合中国化学旗下的华陆公司开赴哈萨克斯坦阿特劳州的卡拉巴丹，承接合同金额18.65亿美元、工期为42个月的哈萨克斯坦石油化工一体化项目。

凡是过往，皆为序章。

穿越时空，拂去尘埃。中国化学，不辱使命，奋发进取，已开始了共建“一带一路”新征程上的云帆高扬！

跨越突破：

创造全球竞争优势的“中国化学模式”

一切皆源于一个梦想。

中国化学旗下的成达公司领导团队实际上许多都是从海外项目成长起来的。在做印尼纯碱项目时，工地上就有一个质量经理，每天都在说中国技术及中国标准不行。成达人的心被深深刺痛了。

从此，让中国技术中国标准扬威世界，就成为成达人多年挥之不去的心结。

实现夙愿的机遇终于等来了！沙特提出了大力发展光伏产业的计划。生产玻璃原料离不开纯碱，于是沙特30万吨纯碱项目应运而生。

中国是世界纯碱生产第一大国，而成达就是新中国连云港、唐山、潍坊三大碱厂其中两座工厂的建造者，并拥有侯氏制碱法侯德榜的传人周光耀院士研发的中国自己的核心技术。沙特人慕名而来找到成达。

孰料，与业主沙特撒哈拉石化公司的谈判竟然持续了八年之久。双方争执的焦点就是用什么标准，他们聘用了一家咨询公司，因采用标准不同，导致工程项目资金居高不下。

有时在机场，有时在出差的路途上，业主主管基建的副总裁阿卜杜拉与成达副总经理徐刚在电话中争论不休，阿卜杜拉用英语在电话里大声说：“我们之所以采用西方标准，就是为了保证质量。”成达副总经理徐刚则回应：“我们更加关注质量，我们是在推送一个价值，成达卖的不是产品，而是价值，我们不会冒牺牲成达名誉的风险！”

最后的决战是2017年9月28日至30日的香港海景嘉福洲际酒店的三天谈判，业主董事长萨义德与成达董事长刘一横面对面坐到谈判桌前。一场需要深谋远虑、大智大勇的博弈开始了。

按照以往惯例，报价高达5亿美金，业主拍案而起，拒不接受。谈判剑拔弩张，陷入僵局。第二天，表情沮丧的萨义德发出深深的叹息，双方董事长离席拂袖而去，把双方谈判人员晾在谈判桌前。

走到门外，萨义德拉住刘一横的衣袖问道：“难道就真的没有什么办法了吗？”

“办法有，那就要改用标准！”刘一横回答。

十分钟后，谈判重新开启，双方达成共识，启用中国标准，中国制造，项目造价由5亿美金降至3.9亿美金，确保了合同的顺利签署……

总投资5.1亿美元的印尼爪哇岛燃煤电站是成达采用中国标准、中国制造的又一个成功之作。昼夜施工，6个月打下5000根桩，创下印尼奇迹，工期不到两年并网发电，这个纪录至今无人打破。

百年未遇的印尼大海啸，成达人仍坚守在电站岗位上。海啸发生后，印尼中爪哇省的电站全部停运，只有中国电站一家坚持运行。为排除故障，成达员工徐永刚、张茂明身穿救生服，跳进已被海水淹没的机房，冒生命危险，更换管道阀门，在巨大的水柱冲击下，他们柔弱的身体东倒西歪，他们毅然用身体压堵在水柱上，成功更换垫片，确保了给印尼灾难中的城市输送光明。灾难中的中爪哇岛一片黑暗，中国电站犹如一座灯塔，照亮了印尼人民的心田。

电站竣工典礼上，时任印尼总统苏西洛发表了热情洋溢的讲话，高度赞扬了中国建设者的敬业奉献精神。之后，中国公司又在印尼得到了包括成达100万千瓦超临界电站在内的十余个印尼电站建设权……

2018年8月14日，戴和根视察了成达公司总承包的印尼芝拉扎三期1×1000MW超临界燃煤电站现场，并鼓励成达公司把践行“一带一路”倡议的事业推向更高质量的发展轨道。

双赢，成为了共建“一带一路”的主旋律。

使命虔虔，号角催征。

2017年11月29日，戴和根到集团下属的七化建公司现场办公时提出：七化建要成为国际化的排头兵，转型升级的排头兵，施工企业做EPC的排头兵，精细化管理的排头兵。

说这话时，戴和根向七化建领导投去热切期待的目光。

这既是重压，又是鞭策啊！

之后，戴和根亲率七化建党委书记、董事长苏富强等前往迪拜开拓国际市场。这是一次转型之旅，更是一次收获之旅。七化建签订了迪拜世博会道路交通网升级改造项目和阿威尔道路以及国际城入口升级改造项目，合同额约15亿人民币，成功进入了海外市场的市政基础设施领域。同时实现了当年成立公司、当年新签合同、当年实现营收目标，标志着七化建在转型升级中实现了新突破。

风生水起，战果仍在不断扩大。随后，七化建又相继签订了迪拜世博村系列房建项目、迪拜1086路桥升级改造项目，合同金额累计约150亿人民币，为中国化学向“非化”转型奠定了坚实的基础……

七化建的决策者经常问自己：你准备好了吗？面向这片辽阔的市场海洋，你的船经得起大风大浪吗？

机会终于来叩门了。在中国化学的鼎力支持下，七化建拿下了年产60万吨合成氨、60万吨尿素、20万吨甲醇的俄罗斯项目建设合同。2010年11月，在东京APEC会议期间，在时任俄罗斯总统梅德韦杰夫的见证下，中国化学签署了总金额18亿人民币的俄罗斯TAF项目的施工总承包合同。

工程中，项目地下管道大部分是由中方施工，通过业主指定的第三方检测机构的检查，中方的X光透视合格率是100%。更让俄方始料未及，仅用短短二、三个月，中方就完成了地下管道施工。鞑靼斯坦总统到现场参观时，惊叹并竖起大拇指。破天荒躬身授权在七化建总部设立焊工考试中心、俄语考试中心和体检中心，并派员工不远万里来七化建总部上门服务。

俄罗斯冬季漫长，天气高寒，意志更坚，千钧重压，向死而生，英雄的七化建人，克艰克难终于迎来属于奋斗者的最壮观的日出……

以党建为引领，党支部建在项目上，以创先争优为载体，让鲜红的党旗在奋进的征程中高高飘扬！

文化相融，不同种族的人们远行并拥抱，中国的女焊工英姿飒爽登上当地报刊封面，两国员工共同倾情排演情景剧《娜塔莎的日记》成为佳话。

俄罗斯人对这项工程的完成，给出了由衷的三个“第一”评价：第一个由外国公司总承包的项目；第一个按合同工期竣工的项目；第一个未超过合同预算的项目。

无论多么伟大的设计，无论多么诱人的梦想，当最后一个螺丝拧完时，站在旁边默默擦汗的一定是一群工人。中国化学人从事的是闪着泪光的事业，父母去世不能见最后一面，妻子生子不能在身边照顾，常年累月见不到亲人……公司拍摄春节拜年视频带到国外，国内的亲人们蜂拥赶来，挤得水泄不通，长年在外思念亲人的员工从视频中看到亲人的面庞，看第一眼就禁不住泪流满面……

继TAF项目之后，七化建在俄罗斯又相继签订了阿菲普斯基加氢裂化EPC项目、西布尔公司聚乙烯装置项目、鄂木斯克炼油项目等4个大型项目合同。

辉煌就这样被创造出来，并在俄罗斯的原野大地白桦林中迅速延伸……他们先后荣获中国（境外工程）鲁班奖，连续三年进入中国对外承包“双百强”。中国化建人，他们是联通“一带一路”真正的钢轨和基石。他们有如春蚕，用自己的生命和人类大爱默默吐出一条流光溢彩的化工“丝绸之路”……

蛟龙出海：

共建人类命运共同体的东方使者

大鹏一日同风起。

2019年4月25日，在第二届“一带一路”国际高峰论坛期间，国务院国资委和中央企业倡言携手共进深化务实合作。

论坛开幕的第一天，中国化学就在国家会议中心成功签约俄罗斯硝基诺化肥项目EPC合同和印度尼西亚邦唐LNG罐装码头项目EPC合同，共计约6.1亿美元。峰会期间，多达15个“一带一路”沿线国家政要同公司举行双边和多边业务合作洽谈。

“中国化学将坚定不移地践行共建‘一带一路’倡议，用我们丰富的工程经验、雄厚的技术实力、专业化的人才队伍，造福‘一带一路’沿线国家和人民，争做建筑业央企‘走出去’的领头羊和排头兵。”戴和根在峰会期间接受电视台采访时回答掷地有声。

这又是一次催人奋进的世纪出发！

目前，中国化学境外在建项目有329个，合同额累计445亿美元；设有境外机构134个，派驻境外员工2.8万余名，聘用属地化外籍管理人员超过5千人，聘用当地劳务超过10万人，项目主要分布在俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、阿联酋、沙特、巴基斯坦、哈萨克斯坦、土耳其、埃及等60多个国家和地区。其中，中国化学在“一带一路”沿线国家项目合同额达到309.66亿美元，在建项目226个，帮助境外业主在中国境内融资超过200亿美元，带动中国机电产品等货物出口187亿美元。

中国化学以对国家和人民的勇敢担当，谱写了自己壮丽的篇章。他们在“一带一路”建设的一个又一个优质工程，一鸣惊人，傲立于世，犹如一条条彩带，把中国和世界紧紧联接在一起，成为一张张中国递给世界的亮丽名片。

交付价值，建设未来；遵循五大发展理念，以改革和创新为动力，完成转型升级，打造工程建设、基础设施、绿色环保三大板块，搭建投资和融资两大服务平台，把中国化学建设成为研发、投资、建设、运营一体化的世界一流的国际工程集团，将海外业务提升到可持续发展的新高度，实现海外业务新签合同额超千亿的奋斗目标……

瑞士世界经济论坛的一份报告指出：中国提出的“一带一路”倡议被视为新的区域和全球主义的“双赢”。

中国化学工程5万名员工，早已将自己的血液全部融入到丝绸之路经济带和海上丝绸之路澎湃的涛声里了。

从“大写意”到“工笔画”，丝路绵延连山海，与时偕行聚人心。

开放包容，互学互鉴，互利共赢。

一座灯塔，一条道路，一条光耀世界的和平之路，开放之路，创新之路，廉洁之路，绿色文明之路……

中国化学，逐梦崛起！（朱建华）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)