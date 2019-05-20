“真正的文明会对话”（国际论道）

5月15日，亚洲文化嘉年华活动在北京“鸟巢”举行。这是歌舞《亚洲风情》。（新华社记者 陈建力摄）

孟夏时分，草木葳蕤。以“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”为主题的亚洲文明对话大会正在北京火热举行。

这是一场立足亚洲、面向世界的盛会。来自亚洲47个国家和五大洲的各方嘉宾，为深化文明交流互鉴相聚一起，共谋和谐发展之道，共商如何破解“时代之问”，为推动构建人类命运共同体凝聚起“文明力量”。这场盛会因此在国际社会“圈粉”无数。

以务实行动示范新文明观

连日来，有关亚洲文明对话大会的报道一直占据亚洲国家媒体的显要位置。在新加坡《联合早报》、《海峡时报》等网站，习近平主席在大会开幕式主旨演讲中的诸多金句经过精心梳理，一一呈现；在韩联社等媒体的官网上，多国艺术家亮相亚洲文化嘉年华、亚洲文明巡游等活动的照片精彩纷呈……

“专家们聚集在6个平行分论坛，讨论具有区域和全球意义的话题。年轻的艺术家、电影爱好者和美食家们则可以参加亚洲文化嘉年华。此外，整个星期都会有不同亚洲国家参与巡游。”柬埔寨《高棉时报》网站刊文称，这是“一场色彩缤纷的狂欢节”，亚洲文明对话大会聚焦的文明互学互鉴正越来越普遍。

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社重点关注了大会期间举行的亚洲文明巡游活动。报道指出，亚洲文明巡游展示了不同亚洲国家的文化特色，还展出了多种多样的艺术作品，例如水墨画、油画和雕刻品等。这些艺术作品不仅展示了中国文化的精髓，还展现出亚洲文明的独特性以及亚洲国家之间共存的文化渊源。

5月15日至22日，作为亚洲文明对话大会的重要内容，“亚洲文明周活动”在中国多个城市同步举办。文物和艺术展、主题沙龙、影视周、文化旅游展、美食节等一系列丰富多彩的活动搭建起一个极其广阔的平台，让亚洲乃至更多国家的文化艺术得以尽情交流互动。

不仅是亚洲媒体，域外国家的媒体同样高度关注亚洲文明对话大会。古巴拉美通讯社撰文指出，亚洲文明对话大会框架下的文化和旅游活动丰富多彩，通过此次大会，中国期待在媒体、智库、旅游、影视、文化遗产保护等领域签署一系列多边双边倡议、协议。

拉美社称，亚洲美食节通过展示亚洲特色食品，推动亚洲不同文明之间的互动和了解。报道还称，除了各色美食，美食节还为餐饮领域的新技术留出了展示空间，并通过举行论坛推动健康养生理念的传播。

英国路透社认为，亚洲文明对话大会给中国不断增长的国力赋予了一张温和的面孔。

此次大会期间，中国宣布同各国开展亚洲文化遗产保护行动，实施亚洲经典著作互译计划和亚洲影视交流合作计划，同各国实施亚洲旅游促进计划等。不少外媒盛赞：这是中国以务实行动示范尊重多元、开放包容、互学互鉴、共创和平的新文明观。

“人类文明之美，在于对话”

六瓣颜色各异的花瓣相互串联，形成亚洲文明对话大会的标志，它象征亚洲文明的绚丽多彩，也寓意不同文明的交流对话。

如前来参会的巴基斯坦官员塔希尔·赛义德所说，“亚洲文明寻求互利共赢，对话是关键。”谈及亚洲文明对话大会，许多外媒及国际人士都不约而同地称赞，这是一个不同国家、不同文明充分对话的重要平台。从古至今，对话促进了文化交融、人文交流和亚洲文明的繁荣。今天，对话依然重要，加强文明对话仍是共识。

一些人士认为，文明之间的对话能够消除误解，增进了解与信任。

“进行对话是促进理解、信任以及弥合不同社群之间差异的关键。”《联合早报》在报道中引述了新加坡总统哈莉玛在亚洲文明对话大会开幕式上发表的这一观点。哈莉玛在接受新加坡媒体采访时还进一步表示，当今世界，所有国家都紧密相连，想法与经验的分享是重要的。

缅甸战略与国际研究中心主席哥哥莱说，这次大会在加深亚洲不同文明间相互理解方面将发挥重要作用，可以帮助解决目前因误解和不正确信息导致的诸多国际问题。通过这一平台，不同国家之间的了解得到增强、友谊得到提升，彼此间的合作也将得到进一步深化。

一些人士认为，文明之间的对话能够带来繁荣，推动和谐与和平。

亚美尼亚公共广播电台在报道中引述亚美尼亚总理帕希尼扬的话称，开放、对话和相互学习的艺术为各国提供了通往和谐与和平的道路。“我们这个星球之美、人类文明之美，在于对话”。

印度尼赫鲁大学东亚研究中心主任斯里坎特·孔达帕利也认为，大多数亚洲经济体在快速增长，这就要求不同文明之间开展对话交流，为整个亚洲大陆创造新的未来。在他看来，中国举办亚洲文明对话大会，“对促进经济和社会共同发展非常必要和重要，有助于人们了解不同文明，并通过对话实现互利共赢”。

如英国东亚委员会秘书长麦启安所言，面对当前出现的诸多挑战，唯一的出路就是全人类作为一个整体共同行动。而文明之间的对话将让各国共同行动的步调更加和谐一致。

凸显中国在世界文明中的地位

一段时间以来，“文明冲突论”“文明优越论”等杂音沉渣泛起，引发国际社会极大关注。全球目光纷纷东望，期待来自中国的真知灼见。中国没有让世界失望。

“美国之音”在报道开端引述习近平主席在主旨演讲中的话称，不同文明的交流应相互尊重、平等相待，认为自己的人种和文明高人一等、执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！

自信从容的“中国声音”很快赢得来自全球不同地区的积极应和。

前来参会的希腊总统帕夫洛普洛斯直言，“文明冲突论”是错误的论调，真正的文明会对话。亚洲文明对话大会是一个世界性的大会，它所传递的精神从北京出发，直抵西方，直通世界所有文明。

《高棉时报》网站刊文称，柬埔寨国王西哈莫尼称赞中国在亚洲文明对话大会中发挥的关键作用，称其促进了各国文化的交流和理解。

“互相学习、互相借鉴，这是习近平主席主旨演讲的关键词，也是我们正在做的事。”阿根廷联邦公共传媒管理总局国务秘书赫·隆巴尔迪表示，全球化以及互联互通让拉丁美洲与亚洲的距离越来越近。“各个文明、各个国家之间应当平等相待。亚洲文明和拉丁美洲文明正在进行这种意义深远的对话”。

亚洲文明对话大会产生的世界性影响将广泛而深远。希腊雅通社称，中国开启了一种全新的对各国人民和平共处具有创造性意义的文明对话。韩联社认为，中国邀请作为西方文明发源地的希腊参加亚洲文明对话，赋予此次大会中西方文化理解和共荣的意义，进一步凸显出中国在世界文明中的地位。

“中国凭借倡导多元文化以及不同政治、经济和社会制度间的和平共存，已成为整个欧亚及更广地区内互联互通和交流往来的催化剂。”美国哥伦比亚大学历史系教授查尔斯·阿姆斯特朗认为，几个世纪以来，中国这样的亚洲大国一直是不同信仰、不同背景的人们和谐共存的地方。亚洲可以从这样的历史积淀出发，推动全世界人类的发展、合作、互相尊重以及和谐共存。（严 瑜）

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