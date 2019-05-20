美国：互动体验始于一张门票

触屏笔是参观过程中互动体验的精髓。

美国纽约的博物馆无论从数量上还是从种类上，都引人瞩目。纽约拥有全美最大的艺术博物馆——大都会艺术博物馆，著名的自然历史博物馆，以及各类新奇小众的主题博物馆，如冰淇淋博物馆。如果要把纽约所有博物馆的镇馆之宝都浏览一遍，估计需要不止1个月的时间。

纽约还有纽约现代艺术博物馆、惠特尼美术馆以及古根海姆博物馆等。不过我个人最偏爱的是库珀·休伊特史密森设计博物馆，它坐落于一座乔治亚式风格的建筑里。这座建筑原是20世纪初钢铁大亨、卡内基梅隆大学创始人安德鲁·卡内基的府邸。

库珀·休伊特史密森设计博物馆以其完美的互动体验，品类齐全的设计类藏品以及高质量的特殊临时展览著称。其中，最打动人的是其创新的参观体验。

所有的细节始于一张该博物馆的门票，每张门票背面印有一个网址，它是个人参观的收藏主页。之后，在购票处得到的触屏笔将引领参观者完成参观，这支笔也是参观过程中互动体验的精髓。在馆内所有展品的介绍牌文字旁，会看到一个“+”号，而触屏笔的笔尾也有一个带“+”号的按钮。如果看到自己感兴趣的展品，无需拍照，只需按流程操作“+”号按钮，所有关于展品的信息资料就会上传到参观者的收藏主页里。馆内分布着不少触屏操作台，用户可以随便从界面里拖出感兴趣的信息查看。

值得一提的是，参观结束，参观者还可以将个人收藏网页中的信息全部转发到自己的电子信箱，这样便于之后随时获取、查阅相关信息资料。为了收集资料，我使用过很多次这个功能，对我完成毕业论文帮助很大。

如果你有机会到库珀·休伊特史密森设计博物馆，将触屏笔套在脖子上，双手便得以解放，无需拿着手机不停地拍照或拿着笔记本记录各类信息，只需简单一按，便可以沉浸于丰富的藏品海洋里。

（钱 捷文/图）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)