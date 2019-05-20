中国使用外资持续增长

5月6日，上海市政府为苹果公司大中华区总部、霍尼韦尔公司汽车零部件全球研发中心、耐克公司数字工作室等27家企业颁发地区总部和研发中心证书。同一天，北京市商务局发布数据，一季度北京在信息传输、软件和信息技术服务等领域引进45家外资企业，同比增长50%；实际利用外资12.9亿美元，同比增长3.1倍。

习近平总书记指出，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保护不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。

经济全球化时代，哪里的市场活力迸发、哪里的“大门”敞得更开，企业往往就会去哪里。今年以来，我国经济高质量发展动力强劲，开放步伐坚定有力，对外商投资的吸引力持续增强。

据商务部统计，今年1至4月我国实际使用外资持续稳定增长。全国新设立外商投资企业13039家，实际使用外资金额451.4亿美元，折合3052.4亿元人民币，同比增长6.4%。我国利用外资量稳质优、成色十足——

结构更合理。前4月，高技术制造业和高技术服务业利用外资大幅增长。高技术制造业实际使用外资334.1亿元人民币，同比增长12.3%。其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资同比增长38.7%和45.8%。高技术服务业实际使用外资524.8亿元人民币，同比增长73.4%。

主体更多元。前4月，主要投资来源地投资增速不减，韩国、德国对华投资分别增长114.1%、101.1%；欧盟实际投入外资金额同比增长17.7%。“一带一路”参与国家、东盟投资成为亮点。一季度，东盟对华投资新设立企业437家，同比增长33.6%；“一带一路”参与国家对华投资新设立企业1050家，同比增长23.5%。

布局更均衡。前4月，中西部地区、自贸试验区吸收外资均稳步增长。西部地区实际使用外资211.6亿元人民币，同比增长9.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长11.8%，占比为11.9%。

联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示：去年在全球外国直接投资继续下滑的情况下，中国市场吸引外资增速不减，继续在发展中国家中排名第一。2月，中国美国商会发布2019年《中国商务环境调查报告》认为，广阔的市场前景以及逐步改善的营商环境使中国继续成为全球投资的首选目的地。

世界对于中国市场的投资信心清晰可见，中国发展对全球投资的“磁吸力”更加强劲。

“磁吸力”来自中国扩大开放的务实举措。更广领域扩大外资市场准入、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口、更加有效实施国际宏观经济政策协调、更加重视对外开放政策贯彻落实……中国一系列扩大开放新措施，赢得全球点赞。

“磁吸力”来自中国更加广阔的市场空间。中国拥有近14亿人口，每年有超过800万的大学毕业生，拥有全球最齐全的产业配套和完善的基础设施。巨大的市场需求、良好的发展前景，为外商企业提供了更好舞台、更多机会。

“磁吸力”也来自中国持续优化的营商环境。中国频频出招，打出优化营商环境的“组合拳”：进一步缩减外商投资负面清单，放宽市场准入；继续削减行政审批和许可事项；颁布《外商投资法》，加强外商投资促进和保护……中国正与世界各国并肩协力，努力构建高水平的开放型世界经济。

“当前全球经济贸易增长趋缓，国际引资竞争加剧，我们要化挑战为机遇，不断完善外商投资环境，健全外资服务体系，更好发挥我国在市场空间、基础设施等方面的优势，为积极有效利用外资创造更有利条件。” 商务部相关负责人说。（杜海涛 罗珊珊）

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)