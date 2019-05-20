中国驻埃及大使馆提醒中国游客提高安全意识

中国驻埃及大使馆19日提醒赴埃中国游客提高安全风险防范意识，谨慎选择赴埃自由行。
中国驻埃及大使馆当天在其官方微信公众号发布公告说，目前正值斋月期间，也是埃及各类安全事故多发期。中国驻埃及使馆再次提醒赴埃中国游客切实提高安全风险防范意识，谨慎选择赴埃自由行。
公告说，中国游客在埃期间应合理安排旅游行程，听从带队导游统一指挥和安排，尽量避免单独外出活动。国内组团社应督促埃及地接社加强安全防护措施，严格按照埃及安全部门有关规定安排旅游行程，确保安全。
一辆载有外国游客的旅游巴士19日在位于开罗郊区的大埃及博物馆附近遭爆炸袭击，造成至少14名游客受伤。目前尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。（记者李碧念）
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