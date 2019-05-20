波音首次承认737 MAX飞行模拟器软件存在缺陷

人民网讯 综合德法媒体报道，18日，波音公司首次承认737 MAX系列飞行模拟器软件存在缺陷。该公司发表声明称，已经对737 MAX系列飞行模拟器软件进行了修正并为设备操作员提供了额外的信息。
波音公司发送的电子邮件中提到，修改后的软件可以"确保模拟器在不同的飞行条件下都具有代表性"。不过，波音公司并没有表示什么时候开始注意到飞行模拟器软件存在缺陷，以及是否向主管部门通报了这一问题。波音公司对外保证，在修复软件的问题上与监管部门紧密合作，以确保飞行员训练不会受阻。
去年10月29日印度尼西亚狮航一架波音737 MAX坠毁。今年3月10日，又有一架波音737 MAX在埃塞俄比亚坠毁。两次坠机共造成346人死亡。
波音公司原本计划从今年6月份开始将其最畅销机型737 Max系列的产量提高到每月57架。自从几个月内连续发生两次坠机事件之后，大多数国家对该机型颁发了禁飞令。今年4月初，波音公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，从4月中旬开始，波音737 Max飞机系列的生产将从每月的52架减少到42架。（老任）
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