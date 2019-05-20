也门胡塞武装称将打击沙特和阿联酋300个军事目标

萨那消息：也门胡塞武装19日表示，将对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的300个军事目标进行打击。

胡塞武装当天通过萨巴通讯社发表声明说，日前对沙特石油设施的无人机攻击只是该武装对沙特和阿联酋300个目标采取军事行动的开始，这些目标包括沙特和阿联酋境内的军事总部、军营和重要军事设施，以及两国在也门的军事基地。

声明还说，如果沙特领导的多国联军停止在也门的行动，“我们将停止一切军事行动”。

沙特能源、工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫14日说，沙特一条主要石油管道的两座泵站当天遭无人机袭击。也门胡塞武装称其使用无人机对沙特的“关键设施”实施了攻击。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。作为报复，胡塞武装经常向沙特境内发射导弹。（记者聂云鹏 王薇）

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