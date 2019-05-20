澳大利亚议会选举 “气候变化”议题“唱主角”

澳大利亚联邦议会选举18日举行。气候变化在竞选过程中颇受选民重视，是最大反对党工党的主要竞选纲领，同时是执政党自由党无法回避的话题，可能是导致气候变化怀疑论者、前总理托尼·阿博特丧失议席的原因。

【比减排目标】

澳大利亚今年联邦议会选举改选众议院全部151个议席以及参议院76个议席中的一半。获得众议院半数以上议席的政党或政党联盟组阁。

日本共同社记者发现，与以往多年不同，环境议题不再只由澳大利亚绿党谈及，而触发更多政界人士担忧。

现任总理斯科特·莫里森在竞选过程中主打经济牌，但承诺将推动实现政府2015年所作减排承诺。

澳大利亚人口2500万，严重依赖煤炭发电。按法新社的说法，澳大利亚是全球人均温室气体排放量较高的国家之一。作为巴黎气候协定的签署方，澳大利亚政府2015年承诺2030年以前减少电力行业的温室气体排放量，以2005年排放量为基准减少26%至28%。

工党设定更为高远的减排目标，即以2005年排放量为基准，电力行业排放量2030年以前减少45%。

工党领袖比尔·肖腾先前承诺，一旦工党执政，当务之急是减少温室气体排放。只是，他18日晚些时候承认，工党在本届选举中失败。

【失环保民心】

澳大利亚气候干旱，是除南极洲以外降水量最少的大陆，也是最容易受气候变化影响的发达国家。澳大利亚前不久度过有史以来最炎热夏季，北部地区遭遇前所未有的洪水，东部多个州遭受百年不遇的干旱。

澳大利亚广播公司先前发布的民意调查结果显示，29%的调查对象把“环境”视为最关心的竞选话题，“环境”的受关注程度超过“经济”。2016年上一届议会选举竞选期间，只有9%的调查对象认定“环境”重要。

在悉尼北部一个选区，独立候选人扎利·斯蒂格尔击败老牌政客、前总理阿博特，后者18日认输。斯蒂格尔是冬季奥林匹克运动会高山滑雪项目奖牌得主、律师，坚定倡导“负责任的气候变化策略”。

阿博特是自由党成员，连续20多年在联邦议会众议院代表这一选区，2013年至2015年出任总理。他曾经宣称气候变化科学是“废话”，2014年出任总理期间废除由前任工党政府推行的“碳排放税”，在本届议会选举中成为不少环境保护活动人士的攻击目标。（杜鹃）（新华社专特稿）

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