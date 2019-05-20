能源巨头埃克森美孚从伊拉克油田撤人 关联伊朗

伊拉克石油官员和多名消息人士18日证实，美国能源巨头埃克森美孚公司已经从伊拉克西古尔纳-1油田撤走所有除伊拉克籍员工以外的人员。

【突然撤人】

“昨晚（17日），28名雇员撤离（油田）、前往机场，其他人前往（外国石油企业雇员居住的）营地，”与埃克森美孚公司有业务联系的一家安保企业雇员告诉路透社记者，“今天早晨，他们撤到机场，没有外国员工留在油田。”

西古尔纳-1油田位于伊拉克南部，距离巴士拉省首府巴士拉市大约50公里。

消息人士说，埃克森美孚外籍员工分批撤离，一批直接坐飞机前往阿拉伯联合酋长国迪拜，另一批在巴士拉省外籍油企员工营地过夜，次日坐飞机离开。

伊拉克国有南部石油公司总裁伊赫桑·阿卜杜勒·贾巴尔说，超过1700人在西古尔纳-1油田工作，其中1300人是南部石油公司员工，400名伊拉克人受雇于外国企业。“只有大约60人离开，他们都是顾问、行政或财务人员。”

埃克森美孚总部位于美国得克萨斯州欧文市。企业媒体事务顾问朱莉·金在一份邮件中说，不方便公开涉及员工情况的细节，企业“致力于确保所有雇员和承包商雇员安全”。

多名不愿公开姓名的伊拉克石油部门消息人士告诉德新社记者，在巴士拉省提供后勤服务的多家外国企业同样准备撤离。

【“临时”举措】

伊拉克石油部门官员说，西古尔纳-1油田继续正常运营，原油产量没有受到影响，维持日产量44万桶。

“埃克森美孚撤人是预防和临时性举措，”南部石油公司总裁贾巴尔说，“我们没有（发现）任何危险迹象，油田局势安全稳定。”

贾巴尔说，西古尔纳-1油田主要由伊拉克工程师管理，“外国工程师们将从企业位于迪拜的办公室继续提供建议、履行职责，我们完全不担心”。

他告诉路透社记者，截至18日，伊拉克南部港口原油出口量是每天350万桶。

【关联伊朗】

埃克森美孚从伊拉克撤人关联美国与伊朗关系紧张。美国方面以应对来自伊朗方面的威胁为由，陆续向中东派遣一个航空母舰打击群、一支轰炸机特遣队和一艘两栖攻击舰并部署一套“爱国者”防空导弹系统。

美国驻伊拉克使馆所有非必要人员15日开始撤离。巴林外交部18日下午经由国家通讯社发布消息，以“局势不稳定”为由，要求所有巴林公民立即离开伊拉克和伊朗。

伊朗方面认定美方上述举措是针对伊朗的“心理战”和“政治游戏”。外交部长贾瓦德·扎里夫指认美方“升级”紧张局势，18日告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者：“不会有战争，因为我们都不想要战争，也没有人能够幻想在这一地区对抗伊朗。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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