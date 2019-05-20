美国预警海湾空域风险 民航恐被“误判”遭打击

美国驻多国外交使团17日收到提示，说美国和伊朗关系紧张对途经波斯湾和阿曼湾空域的民航客机构成安全风险，民航客机可能因为“误认”而遭受打击。

【警风险】

美联社报道，多个美国驻外使团收到这条由美国联邦航空局发出的警示信息。

警示信息说，所有往返波斯湾和阿曼湾上空的商业航班应当了解这一海域“军事活动频繁、政治形势紧张”。

联邦航空局提示，由于“误判”和“误认”，美国民航飞行面临的“乌龙”风险上升，飞行导航和通信设备可能在“几乎或完全没有收到预警”的情况下遭受干扰。

设在英国伦敦的劳埃德船级社警告，波斯湾海域海事运输风险增加。

以出自伊朗的未指明威胁为由，美国政府向海湾派出航空母舰战斗群和B-52轰炸机特遣队，地区形势骤然紧张，触发冲突担忧。

同一时期，海湾地区突发事件增多。阿拉伯联合酋长国政府12日说，当天在阿曼湾发生针对4艘商船的“破坏行动”；也门境内一支关联伊朗的武装承认使用无人驾驶飞机袭击沙特阿拉伯一条重要输油管道。

考虑安全风险，美国政府下令非核心外交人员撤出伊拉克，但总统唐纳德·特朗普后续似乎又降低调门。

【有教训】

就原油管线遇袭，沙特直接指认伊朗。一家沙特媒体直接呼吁美方“精准打击”伊朗目标。

美联社解读，海湾地区形势紧张缘于美国政府去年退出伊朗与多国2015年签署的伊朗核问题全面协议以及美方随后对伊朗施行制裁。伊朗转而向其他签署国寻求利益保护，声言否则将重新启动高丰度铀浓缩。

海湾空域繁忙，是全球航空旅行重要航段，阿联酋和卡塔尔是连结东西半球的重要航空中转站。阿联酋的迪拜国际机场是全球最繁忙的国际航空港，运营多条长途国际航线的阿提哈德航空公司和卡塔尔航空公司总部在这一地区。

阿联酋航空发布声明，说注意到这条警示信息，正与多国空中交通管制部门保持联系；不过，现有飞行计划没有受到影响。

美国联邦航空局这次发出警示信息显然缘于30年前的教训。伊拉克与伊朗二十世纪80年代“两伊”战争期间，美国发起针对伊朗的军事行动，双方海军在波斯湾海域交火。

1988年7月3日，美军“温森斯”号导弹巡洋舰闯入伊朗海域，追击伊朗炮艇，误认一架途经附近空域、正常飞行的伊朗航空公司客机是F-14型战斗机，发射两枚导弹予以击落，致使290名乘客和机组人员全部罹难。（田野）（新华社专特稿）

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