沙特说不希望地区爆发战争 “球”在伊朗场地内

沙特阿拉伯外交国务大臣阿德尔·朱拜尔19日说，沙特不希望地区爆发战争，但如果“另一方”作出这种选择，沙特将坚决予以回应。

沙特媒体同一天报道，沙特敦促海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）与阿拉伯国家联盟（阿盟）本月底分别召开特别峰会，商讨近期地区形势。

【“球在伊朗”】

沙特外交国务大臣朱拜尔当天在一场新闻发布会上说，沙特不希望、也不寻求地区爆发战争，将竭尽全力避免。

但他话锋一转，说如果“另一方”选择战争，沙特“将全力、坚决地予以回应，捍卫国家及其利益”。

朱拜尔说，沙特希望地区和平稳定，但“鉴于伊朗方面持续不断的攻击，我们不会坐视不理”，“球在伊朗方面的场地内，伊方命运如何取决于它的决定”。

依照他的说法，一艘伊朗油轮本月初因发动机故障求助后被拖至沙特，现在正在接受“必要照料”；船员包括24名伊朗人和两名孟加拉国人。

沙特是美国在中东地区的重要盟友。美国方面以应对来自伊朗方面的威胁为由，向海湾派出航空母舰战斗群和B-52轰炸机特遣队，地区形势骤然紧张，触发冲突担忧。

同一时期，海湾地区突发事件增多。阿拉伯联合酋长国政府12日说，当天在阿曼湾发生针对4艘商船的“破坏行动”，依照沙特政府说法，其中两艘是沙特油轮；也门境内一支关联伊朗的武装14日承认使用无人驾驶飞机袭击沙特一条重要输油管道。

朱拜尔说，阿联酋正主导针对商船“破坏行动”的调查；沙特方面掌握一些信息，将在调查结束后公开。

【“统一立场”】

沙特通讯社19日报道，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹邀请海合会和阿盟成员国领导人本月30日出席在沙特麦加举行的特别峰会，磋商地区局势。

沙特外交部在一份声明中说，“当前紧急情况需要海湾和（其他）阿拉伯国家对困扰（我们的）挑战和风险统一立场”。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼同一天与美国国务卿迈克·蓬佩奥通电话，讨论地区形势，包括强化地区安全和稳定的措施。

美国驻多国外交使团17日收到提示，说美国和伊朗关系紧张对途经海湾和阿曼湾空域的民航客机构成安全风险，民航客机可能因为“误认”而遭受打击；伊拉克石油官员和多名消息人士次日证实，美国能源巨头埃克森美孚公司已经从伊拉克西古尔纳-1油田撤走所有除伊拉克籍员工以外的人员。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫指认美方“升级”紧张局势。他18日告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者：“不会有战争，因为我们都不想要战争，也没有人能够幻想在这一地区对抗伊朗。”（闫洁）（新华社专特稿）

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