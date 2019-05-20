拜登抨击特朗普分裂美国 经济繁荣之功归奥巴马

美国前副总统乔·拜登18日在宾夕法尼亚州第一大城市费城出席竞选活动，抨击现任总统唐纳德·特朗普煽动仇恨、分裂美国，说美国现在需要“停止争斗、开始修复”。

媒体解读，作为民主党人，拜登选择在宾夕法尼亚州发起攻势，旨在夺回2016年总统选举中倒向共和党的这一重要摇摆州。

【“妥协不肮脏”】

拜登现年76岁，2009年至2017年贝拉克·奥巴马总统当政时期出任副总统。他在宾夕法尼亚州斯克兰顿出生，任副总统以前是代表特拉华州的联邦参议员，任职时间超过30年。

拜登4月25日宣布竞选下届总统，是他第三次角逐总统职位。相比一个月来相对温和的竞选发声，18日费城活动颇为热烈，大约6000人参加。

拜登告诉支持者，美国需要团结。特朗普作为总统，却在加剧分裂，把他眼中的对手妖魔化，以散播仇恨。如今的美国，两党争执不休，民意分裂巨大，特朗普是“头号分裂者”。

谈及超过30年联邦参议员生涯，拜登说，他与共和党人跨党派合作，“妥协不是一个肮脏的词语”，却可以推动美国取得成果。他因而号召“让我们停止争斗、开始修复。”

至于特朗普引以为荣的美国经济表现，拜登说，那是特朗普从上一届政府、即奥巴马和他搭档执政期间继承的发展成果。

【头号挑战者】

拜登宣布参选以来，多次越过民主党党内竞选对手，直接喊话特朗普。

民主党方面现有超过20人宣布参选总统，包括新近投入选战的纽约市市长比尔·德布拉西奥。最新民意调查显示，拜登获得党内提名的支持率逼近40%，远超排在第二名的佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯，后者支持率为大约16%。其他竞选人所获支持率都在个位数。

民主党全国委员会总统选举党内初选前两轮辩论定于6月和7月举行。拜登预期下月提出具体施政纲领，涉及医疗保险、移民和能源等议题。

美国媒体推断，要赢得2020年总统选举，美国中西部白人男性蓝领选民的支持至关重要。在一定程度上，正是他们的选票2016年把特朗普送入白宫。

拜登试图把自己塑造成维护上述群体利益的竞选人。他13日在新罕布什尔州竞选活动中批评现任美国政府升级与中国的经贸摩擦，称唯一将为摩擦付出代价的是美国农民和工人。

一些分析师认为，拜登对特朗普竞选连任构成有力挑战。不过，特朗普坚称，他没有把拜登视为“威胁”。

法新社报道，特朗普打算20日在拜登出生地、宾夕法尼亚州斯克兰顿附近举行竞选活动。（陈立希）（新华社专特稿）

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