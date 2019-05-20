副总理辞职！奥地利执政联盟因“通俄视频”瓦解

奥地利总理库尔茨5月18日宣布，因副总理、奥地利自由党主席斯特拉赫陷入丑闻，人民党与自由党组成的执政联盟已经终结，奥地利将提前举行国民议会选举。

英国路透社19日报道称，库尔茨在对媒体发表的声明中列举了有关自由党的丑闻。尽管之前的丑闻都没有导致他们的执政联盟瓦解，但这一次自由党的行为损害了执政联盟的改革大计，损害了奥地利的声誉。由于自由党不能继续执政，反对党社会民主党不愿意与人民党联合执政，库尔茨将向总统范德贝伦建议尽快举行国民议会选举。范德贝伦随后在总统府举行的新闻发布会上说，他和库尔茨商定提前举行国民议会选举，以重新构筑民众对政府的信任。两人将讨论“下一步如何走”。范德贝伦还要求彻查有关丑闻。

德国《南德意志报》和《明镜》周刊17日晚公布了一段斯特拉赫2017年和疑似俄罗斯富商侄女之间的谈话视频，引发奥地利政坛地震。视频显示，2017年夏天，斯特拉赫与俄罗斯女商人在西班牙伊比萨岛进行秘密会谈。会谈内容涉及斯特拉赫承诺为俄罗斯寡头提供政府合同以获得竞选资助。

斯特拉赫18日与库尔茨举行会谈，随后宣布辞去副总理和自由党主席职务。斯特拉赫表示，自己当时喝了很多酒，在和对方交谈的过程中存在很大的语言障碍，而且最后自由党并没有收到任何捐款。斯特拉赫称视频曝光是“有针对性的政治攻击”。

俄罗斯《观点报》19日报道称，对于奥地利发生的政治危机，俄罗斯科学院欧洲研究所学者阿列克谢·卡姆金将媒体爆出的黑材料视为信息恐怖主义。在欧洲议会选举前一周出现这样的丑闻并非偶然，其目的就是要打击自由党的声誉，使奥地利执政联盟解体。俄罗斯BFM网19日评论称，现在欧洲正积极地为选举做准备。或许，打击斯特拉赫是为了给整个右翼阵营“迎头一击”，因为这一阵营正在整个欧洲获得越来越多的选民支持。

俄罗斯国际问题学者弗拉基米尔·斯韦伊采尔认为，西方情报部门可能参与“炮制”一系列涉及俄罗斯的丑闻，因为他们不希望奥地利对俄罗斯采取温和立场。（夏雪 柳玉鹏 赵雨笙）

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