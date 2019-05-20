为波斯湾局势“降火”！沙特力邀中东多国，组织召开地区峰会

海湾局势持续升温，美伊博弈不断加剧。弥漫在波斯湾上空的火药味使中东地区国家，尤其是伊朗的周边邻国感到空前的紧张和危险。

据沙特阿拉比亚电视台5月19日报道，沙特外交部18日称，沙特正推动召开由地区相关国家领导人出席的首脑会议，为地区局势把脉，并提出化解危机的可行性方案。报道称，沙特国王萨勒曼已向海湾阿拉伯国家合作委员会(简称海合会)和阿拉伯国家联盟(阿盟)成员国领导人发出邀请，希望这些国家元首本月30 日在沙特麦加召开峰会，讨论地区安全形势。沙特的倡议已得到阿联酋等国的积极回应，阿联酋外交部19日发布声明称，支持召开首脑会议，并强调地区国家应团结起来，共同应对外来挑衅和威胁。

报道称，5月30日原本是伊斯兰合作组织成员国举行高官会议的日子。沙特方面将会议升格，邀请海合会和阿盟成员国的领导人在此期间举行 “峰会”，讨论海湾局势和来自伊朗的威胁，重点讨论在阿联酋海域商业船只遭“蓄意破坏”以及沙特石油管道遭无人机袭击之后，地区国家如何因应形势强化安全与稳定。

就在沙特国王发出邀请的同时，沙特外交大臣朱拜尔也强调，地区国家应在各方面做好准备，应对伊朗的威胁。朱拜尔表示，沙特不想要战争，但当第三方把战争强加在沙特身上时，沙特将毫不犹豫地给予还击。朱拜尔呼吁伊朗放弃破坏性的政策，不干涉地区国家内政，与海湾国家和平相处。朱拜尔还指责伊朗支持也门胡塞武装，并帮助胡塞武装向沙特境内发射导弹，给沙特造成巨大威胁。同一天，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼还接到美国国务卿蓬佩奥的电话，共同商讨不断升温的地区形势。

据“阿拉伯新闻网”19日报道，由于海湾形势剑拔弩张，美国联邦航空管理局18日向美国商业航空公司发出警告，强调民航飞机被错误识别的风险在增加，飞机导航仪器与通信可能在没有预警的情况下受到干扰。美国联邦航空管理局呼吁客机飞越波斯湾与阿曼湾上空时要保持谨慎。这一警告被一些中东媒体解读为美国可能向伊朗开战的迹象。同时，埃克森美孚公司撤离邻近伊拉克的一个油田，巴林则要求其在伊拉克和伊朗的公民出于安全原因立即撤离。

伊朗媒体19日报道称，伊朗伊斯兰革命卫队在议会的代表强调称：在波斯湾的美国军舰眼下已经进入伊朗短程导弹打击范围。这位代表警告美国“好自为之，不要轻举妄动”。伊朗国防部长哈塔米称，伊军已做好最高级别的防御准备，可以随时给来犯之敌以迎头痛击。不过，伊朗外长扎里夫18日称：“海湾地区不会发生战争。因为我们既不希望发生战争，也没有任何人认为可以在该地区与伊朗对抗。”扎里夫强调，虽然特朗普无意发动战争，但他周围的鹰派人物可能诱导他与伊朗开战，他警告美国的地区盟友不要“心存幻想”，把宝押在靠不住的美国身上。（黄培昭 赵雨笙）

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