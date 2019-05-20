想静静？大选落幕前夜，莫迪山洞冥想15个小时

莫迪：我想静静。历时一月有余，号称是“全球最大规模选举”的印度2019年大选19日终于落下帷幕。18日晚，为大选身心俱疲的印度总理莫迪登上海拔3500米的高峰，在半山腰的一处山洞独自“禅修”了一整夜，似乎是在为23日的选举结果祈祷。不过在反对党看来，其所作所为无异于“超时答题”，这种竭尽全力争取曝光度、影响选情的做法有违选举道德。

据《印度快报》19日报道，莫迪18日前赴北阿坎德邦小镇凯达尔纳特，踏上了一场“精神之旅”。当日下午2时，莫迪参拜了当地著名的印度教神庙凯达尔纳特寺，当晚就留在半山腰的一处神祠。据了解，这间修在山洞中的神祠去年刚刚落成，被媒体称为“冥想洞”，专为信徒禅修所用，而莫迪是第一个使用该设施的信徒。

由于空间有限，神祠内最多容纳2人，而莫迪此次“禅修”是独自完成，整个过程耗时15个小时。媒体称，总理的此次修行并没有外界想象中的那般“清苦”：山洞内通电通热水、有床有供暖，盥洗设施也是一应俱全。出于安全考虑，安保人员还在30米和100米外各搭了一个帐篷。莫迪“出关”后，有记者询问其此行是否关乎大选结果，他回应称：“我从不向神明索取任何东西。神明要我们给予，而非索求。”

据印度人民党方面称，莫迪此行事先得到了选举委员会方面的认可，完全是一场“个人信仰之旅”，同政治无关。不过，这场行程仍然遭到反对党方面的诟病。据印度新德里电视台新闻网19日报道，由西孟加拉邦首席部长班纳吉领导的“草根国大党”日前向选举委员会提交“举报信”，痛陈莫迪此行有违选举规章与道德。信中称：“他每一分钟的行程都被媒体广泛曝光，带着不可告人的意图，直接或间接地影响着选民。”(高文宇)

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