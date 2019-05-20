英国女王侄女大婚 王室成员齐聚温莎城堡观礼

人民网讯 据法新社报道，英国王室成员18日齐聚温莎城堡，在女王伊丽莎白二世的见证下，她的堂侄女加布瑞拉·温莎夫人（Lady Gabriella Windsor）与未婚夫金斯顿喜结连理。

当天，38岁的加布瑞拉·温莎夫人在温莎城堡（Windsor Castle）圣乔治礼拜堂（St George's Chapel）与金融家金斯顿（Thomas Kingston）结婚。加布瑞拉·温莎夫人是伊丽莎白二世（Queen Elizabeth）堂弟肯特麦可王子（Prince Michael of Kent）的掌上明珠。

女王率领王室成员参加了当天的婚礼，97岁的丈夫菲立普亲王（Prince Philip）也罕见公开现身。菲立普亲王已于2017年退休。哈利王子（Prince Harry）亦现身婚礼，不过他刚刚出生的儿子亚契（Archie Mountbatten-Windsor）和妻子梅根（Meghan）双双缺席。去年5月19日，哈利也在圣乔治礼拜堂与梅根结为连理。

女王孙女尤吉尼公主（Princess Eugenie）去年10月在温莎城堡与布鲁克斯·班克（Jack Brooksbank）完婚。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)