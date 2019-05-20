“一带一路”倡议将中国发展经验贡献给世界

上世纪八十年代，我曾作为中国改革开放后第一批外国游客访问中国；1996年到1998年担任墨西哥驻香港总领事期间，我又游历了中国很多城市……可以说我是中国经历改革开放和不断发展的见证人。中国从四十年前的“大农村”发展到如今高楼林立、科技发达的现代化国家，短时间内取得如此举世瞩目的成就不得不令人赞叹。而在2013年中国提出的“一带一路”倡议，正将中国丰富的成功发展经验贡献给全世界。

众所周知，中国改革开放40年来实现了7亿多农村人口摆脱贫困。这表明，中国的减贫举措不只是一句空话，而是落实到了实实在在的行动上；反腐工作在中国也取得了丰硕成果，特别是习近平主席在中国共产党的十九大报告中提出，构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，体现了中国坚持反腐的决心。在今年中国两会提出的外商投资法可以说是顺势而为，将把对外开放提高到新的水平。

中国已经成为世界经济发展的主要动力。我认为，经济发展了，人民切实过上好生活才是硬道理。作为主要的消费群体，中国中产阶级人口规模和总财富都不断上涨。有教养、有见识的中国人民对像我这样的外国游客所表现出的热情和友好，正反映了他们祖国强大后的自信自强。

我第一次去中国访问，是一个大地丰收的秋天。我们坐船从香港来到一水之隔的深圳。如今高度现代化的大都市那时候还只有成片的农田。深圳是中国人民勤劳智慧的缩影，当然也离不开中国进行高质教育、发展自由贸易和推进科技创新。如今，中国不断发展电子商务和人工智能，为全世界发展中国家树立了榜样。

当今时代是一个开放的时代，也正在迈入一个人工智能时代和5G时代，而在这方面，中国走在了时代前列，中国所提出的“一带一路”倡议作为在这个时代下的产物显得尤为重要，中国通过此开放的平台正为世界在经贸、科技、文化各个方面提供更加便利的支持。

中国实施的“一带一路”倡议不仅为中国自身带来福利，也惠及各参与国。作为一个包容性的倡议，正为世界各国的投资和发展提供绝佳机遇。前不久，习近平主席访问意大利期间，两国签署了中意关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，这表明“一带一路”倡议在全球经济不景气、欧洲经济复苏整体乏力的背景下正成为加强中欧经贸关系的新平台。

中国在拉丁美洲的贡献和影响力同样显著。中国和拉美之间在经贸、科技和文化等各个方面的双向交流不断得到加强，而拉美国家则是这种交流中的更大受益者，中国已是很多拉美国家的重要贸易伙伴。满载着丝绸和瓷器的“中国之船”早在16世纪就来到了墨西哥阿卡普尔科，可以说这是海上丝路的早期雏形。

如今，中墨两国经贸关系不断向前发展，交往愈加密切。中国和墨西哥之间的贸易也不断增长，不仅中国企业入驻墨西哥，墨西哥企业也不断在中国发展。在墨西哥，不只是像华为、中兴等科技企业，中国银行、中国工商银行等金融机构也入驻墨西哥，为促进两国贸易提供更大便利。同时，像牛油果、龙舌兰等墨西哥产品也不断受到中国消费者青睐。相信“一带一路”倡议必将给拉美和世界人民带来越来越多的实惠。

（作者为墨西哥前驻香港总领事，人民网记者刘旭霞采访整理）

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