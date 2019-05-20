法国巴黎举行“美丽中国”文化旅游推广活动

中法艺术家在“超乎想象的中国”旅游推介会上联袂表演（葛文博摄）

人民网巴黎5月18日电（记者 葛文博）“美丽中国”文化旅游推广系列活动于5月17日至18日在法国巴黎顺利举行。

17日，中法旅游业人士300余人齐聚巴黎洲际大酒店，参与洽谈会、法国赴华旅游研讨会以及“超乎想象的中国”旅游推介会。中国文化旅游代表团团长封立涛在旅游推介会上致辞表示，中国文化积淀深厚，风光秀丽壮美。中法两国旅游资源丰富，互为重要旅游客源国与旅游目的地。两国将于2021年共同举办中法文化旅游年，这将为两国进一步深化文化和旅游合作注入新的动力，两国游客往来将更加频繁，两国人民之间的情谊也将进一步加深。

18日的“公众推广日”活动在巴黎拉德芳斯“四季”购物中心环形屏幕广场举行，中法嘉宾为舞狮点睛及法国孩子们表演的中国武术为活动拉开了序幕，活杂技、剪纸、书法、踢毽子、投壶等中国文化展示和互动游戏，以及商场大屏幕上滚动播放的中国文化旅游宣传片吸引了大批法国民众驻足参与。

据悉，为进一步开发欧洲赴华旅游市场，塑造“美丽中国”整体旅游形象，中国文化和旅游部组织来自六个省、自治区和直辖市的旅游专业人士于5月14日至23日赴西班牙马德里、法国巴黎和意大利米兰开展2019“美丽中国”欧洲旅游推广活动。

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