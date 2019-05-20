推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

塞内加尔捷斯—图巴高速公路航拍。

本报记者 吕 强摄

巴基斯坦瓜达尔港全景。

本报记者 丁雪真摄

共建一带一路将沿线各经济区域紧密相连

（德国）彼得·辰切尔

作为传统的欧中贸易中心，汉堡是共建“一带一路”的重要枢纽。汉堡一直抱着极大的兴趣密切关注共建“一带一路”倡议。共建“一带一路”将沿线各经济区域联系起来，加强彼此间全方位的交流。

汉堡与中国的往来最早可追溯到18世纪，直至今日依然充满活力。往返于汉堡与中国间的集装箱，比欧洲任何一个地方都多。目前，汉堡共有超过550家中国企业，在欧洲位居前列。

与上海超过30年的友好城市关系，是汉堡与中国关系的有力支撑。现在，我们精心维护与中国在经济、文化和科技等方面的密切联系。由汉堡商会主办的中欧论坛汉堡峰会已成功举办8届，这是汉堡承办的最重要的中欧对话会议。除此之外，由汉堡市政府发起的“中国时代”系列活动，也成为汉堡与中国紧密合作的平台。

汉堡一直抱着极大的兴趣密切关注共建“一带一路”倡议。共建“一带一路”将沿线各经济区域紧密相连，加强彼此间全方位的交流。作为传统的欧中贸易中心，汉堡是共建“一带一路”的重要枢纽。每年汉堡港与中国的集装箱往来总量约480万标准箱。通过铁路运输的货物仍在不断增加，每周约有超过30列中欧班列往返于汉堡和中国的不同城市间。

汉堡是一座不断发展的都市，也面临不少挑战。凭借智能交通管理、共享汽车以及无人驾驶试验场，汉堡希望能借此改善城市交通。作为2021年世界智能交通系统大会的主办城市，汉堡邀请包括中国在内的世界各国参会，展示各自在该领域的解决方案并相互学习。

汉堡是德国最大的外贸中心之一，将整个北欧与全球贸易连接起来。我们认识到，自由贸易是经济可持续发展的重要前提。秉持共商共建共享的原则，共建“一带一路”欢迎所有志同道合的国家积极参与。这样可以使各方都能受益，更好地将亚欧两大洲连接起来。

我们深知只有主动参与，才能在国际竞争中获得成功。因此，我们积极融入全球化、数字化以及环境保护等大趋势之中。大都市是应对未来问题的实验室，人们在那里寻找所面临挑战的解决方案，城市间的共同行动意义重大。因此，我们格外珍惜和中国友好城市之间的交流与合作。

环境保护是当前人类面临的最大挑战之一，这不但关系到我们生存的自然基础，也关系到国家的经济发展与繁荣。环保需要创新技术。比如我们可以从可再生能源中获得电力。汉堡的赫伯罗特公司改造出全世界首艘由天然气驱动的大型货柜船，中国一些货船也开始以天然气为动力。德中两国未来应对气候变化方面的科技合作，特别是在可再生能源开发领域拥有巨大潜力。

（作者为德国汉堡市长，本报驻德国记者花放书面采访整理）

瓜达尔港建设成就离不开共建一带一路

（巴基斯坦）纳赛尔·汗·卡沙尼

共建“一带一路”倡议让中国与世界的交流合作不断加深，让包括巴基斯坦在内的许多发展中国家受益良多。作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊建设极大改善了巴基斯坦内外部的联通性。未来，瓜达尔港建设将进一步带动周边地区的经济发展，人民的生活水平也将不断提高。

我在巴基斯坦俾路支省环境保护部门工作时，曾经到过瓜达尔港考察。我记得，当时这里除了空荡荡的港口，几乎什么都没有。如今，我再次回到这里。瓜达尔港的发展变化之快令人惊叹。现代化的瓜达尔自由区商务中心半年内拔地而起，自由区起步区的招商引资工作也顺利完成。2018年1月，自由区正式开园；2018年3月，瓜达尔港首条集装箱班轮航线开通……这些都是了不起的成就。

2013年，瓜达尔港开始同中国海外港口控股有限公司开展经营合作。瓜达尔港迎来发展新机遇。瓜达尔港建设成就离不开中国兄弟的辛勤付出，离不开共建“一带一路”。

中国在过去几十年里，书写了改革开放的成功故事，在发展经济、消除贫困方面取得的成就值得称赞。共建“一带一路”倡议让中国与世界的交流合作不断加深，让包括巴基斯坦在内的许多发展中国家受益良多。

中巴经济走廊不仅为巴基斯坦找到了发展方向，也为改善当地就业、推动经济社会发展作出了贡献。如果没有中巴经济走廊，巴基斯坦各项事业的发展将不会取得现在的成绩。

互联互通是当今世界发展的关键所在。作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊建设极大改善了巴基斯坦内外部的联通性。以瓜达尔港为例，瓜达尔新国际机场以及东湾快速路等项目建成后，将在增强瓜达尔地区联通性方面发挥重要作用，从而帮助本地区释放更大的投资和发展潜力。

今年3月底，瓜达尔自由区成功举办了第二届国际商品展销会，受到了当地民众的热烈欢迎。展销会为当地带来更多商贸机会，也促进了当地民众与其他地区人民之间的交流交往。

瓜达尔过去只是一个小渔村，这里的人们祖祖辈辈以打鱼为生。如今，瓜达尔港建设正在改变当地民众的命运，让他们的生活拥有了更多的选择。未来，瓜达尔港建设将进一步带动周边地区的经济发展，人民的生活水平也将不断提高。

正如习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上所指出，共建“一带一路”，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。

瓜达尔港的建设过程中，产生了许多动人故事，也有众多值得拿出来展示的成果。瓜达尔自由区起步区建设工作进展平稳顺利，预计年内完工。看着一座座厂房相继拔地而起，我对未来更加充满期待。

（作者为巴基斯坦瓜达尔港务局主席，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

共建一带一路让泰中人民心靠得更近

（泰国）派·帕塔诺

共建“一带一路”在平等互利的基础上，为合艾带来贸易联通、就业机会、基建工程等实实在在的好处。共建“一带一路”造福沿线各国人民，有力地促进区域经济一体化进程。

泰国宋卡府是21世纪海上丝绸之路深入东盟南部的重要门户。合艾市作为宋卡府最繁华的城市，是泰南十四府的交通中心和经济枢纽。

合艾地处泰国最南部，但是合艾人民的心离中国人民很近。合艾与中国的“一家亲”关系源远流长，体现在语言、习俗、饮食、文化等社会经济生活的方方面面。中国在泰国有3个总领事馆，其中一个就设在宋卡府。这足以说明中国政府对合艾、对宋卡府、对泰国南部的重视。

作为华人聚居的城市，合艾的汉语教育十分发达。合艾国光中学的孔子课堂曾获评“全球先进孔子课堂”，多年来为本地培育了许多双语人才，带动了合艾人民学习中文和中国文化的热情，是泰中文化交流活跃的一个缩影。近年来，中国广西北海市、黑龙江哈尔滨市等地与合艾展开了密切的人文交流。由哈尔滨艺术家创作的冰雕展览，给地处热带的合艾人民带来了难得的冰雪世界的体验。

泰国作为东盟重要国家，有潜力巨大的市场、充足的劳动力和丰富的原材料资源。共建“一带一路”在平等互利的基础上，为合艾带来贸易联通、就业机会、基建工程等实实在在的好处。受益于共建“一带一路”，合艾与中国的地方合作扎实推进，在橡胶、水果、大米、旅游等产业合作势头良好，发展空间广阔。

共建“一带一路”倡议是一个伟大构想。共建“一带一路”造福沿线各国人民，有力地促进区域经济一体化进程。我们正在加快建设港口、公路、机场、铁路等与“一带一路”建设对接的大型基础设施项目，希望抓住宝贵的发展机遇，吸引更多投资。比如泰国民众都很关心的泰中高铁项目，以及未来连接整个中南半岛的高铁网络等，都将极大推进本地区的互联互通。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，进一步推动了全球联动发展和构建开放型世界经济。论坛呼吁各方积极支持、互利共赢。可以看出，共建“一带一路”倡议注重听取不同国家和不同群体的声音，这正是平等包容、互利共赢理念的体现。

我希望共建“一带一路”倡议和“泰国4.0”经济战略下的边境经济特区建设能更紧密地对接，未来有更多新项目延伸至泰南，造福合艾、造福泰国。泰中两国正在继续扩大经贸往来和经济合作，繁荣人文交流和民间交往，实现高水平、高质量的互利共赢。共建“一带一路”让泰中人民心靠得更近。

（作者为泰国宋卡府合艾市前市长，本报驻泰国记者赵益普采访整理，郭雨祺、郑美辰参与采访）

共建一带一路将结出更多丰硕果实

（塞内加尔）阿利乌恩·巴达拉·萨姆贝

共建“一带一路”正让塞内加尔人民更好、更快地实现自己的梦想。在非洲国家参与共建“一带一路”的热潮中，我们看到了光明的未来。

2018年7月，习近平主席访问了塞内加尔。我有幸参与了接待工作。当时，热情的塞内加尔人民张开怀抱欢迎习近平主席的到来，首都达喀尔的欢迎场面就像节日一样盛大。在那次访问中，塞内加尔成为第一个与中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。在共建“一带一路”的契机之下，塞中两国深化合作共赢有了更多共识，也翻开了两国全面战略合作伙伴关系的新篇章。

进入2019年，塞中共建“一带一路”结出了新硕果。1月22日，从达喀尔新机场通向内地捷斯和姆布尔的高速公路顺利竣工，塞内加尔总统萨勒亲自出席竣工仪式。他表示，由中方承建的这条高速公路，是塞建设现代化高速公路网计划的一部分，将推动塞成为地区交通枢纽，实现次区域互联互通。项目施工采用先进技术，符合环境和社会标准，是塞中高质量友好合作的典范，体现了中方长期以来对塞内加尔发展提供的实实在在的支持。

这条高速公路与此前提前竣工通车的捷斯—图巴高速公路都是塞内加尔的“国家级工程”，如今成为塞中合作的闪亮名片，也让共建“一带一路”在塞内加尔人民心中留下了更加深刻而友好的印象。2015年，我担任捷斯省省长时，就亲历了这两条高速公路的开工。如今在达喀尔，我又欣喜地见证了它们顺利竣工。

道路通达让塞内加尔沿海和内陆城市联系更加紧密。一直以来，达喀尔之外的地区，尤其是内陆地区的道路相对闭塞落后，制约了国家的整体发展。萨勒总统提出“振兴塞内加尔计划”，就是希望能加快内陆地区的发展，基础设施建设是重要内容。共建“一带一路”正让塞内加尔人民更好、更快地实现自己的梦想。

我真切感受到塞内加尔民众对于“路”的热切期盼。他们纷纷表示，为自己国家拥有如此平整现代的公路而自豪，感谢中国建设者的艰苦付出。在我很小的时候，我家附近的一座大桥就是由中国企业承建的。中国工人夜以继日勤劳工作的场景让我记忆犹新。如今，我对中国建设者更多了一份信任。中国企业在海外工程的质量数一数二。我们在寻求海外合作伙伴时，首先想到的就是中国企业。

中国是塞内加尔第一大融资来源国和第二大贸易伙伴。中国援助塞内加尔竞技摔跤场项目顺利竣工，援建塞内加尔黑人文明博物馆隆重开馆，援塞“光明行”活动让数百名当地白内障患者重见光明……一桩桩事实证明，共建“一带一路”在助力我们国家发展、为当地百姓提供实惠。共建“一带一路”带来共同繁荣。在非洲国家参与共建“一带一路”的热潮中，我们看到了光明的未来。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，为非洲国家带来新的机遇。聚焦互联互通，深化务实合作，这已经成为大家的共识，基础设施的建设将会继续推动经济增长、国家繁荣。相信将来，共建“一带一路”将在非洲这片充满潜力的土地上结出更多丰硕果实，让人民享受到更多发展带来的实惠。

（作者为塞内加尔达喀尔省长，本报记者吕强采访整理）

共建一带一路推动地方合作高质量发展

（法国）帕特里斯·高斯朗

共建“一带一路”是进一步深化国际交流合作与发展的良好契机。国家之间需要进一步加强合作，地方政府层面也要有来有往，开展互惠合作，推动地方合作高质量发展。

盖亚克与中国的渊源可以追溯到18世纪。来自盖亚克的宋君荣被称为“18世纪最伟大的汉学家”。这让我很早就对中国产生了浓厚兴趣。

2017年，在中国人民对外友好协会的支持和帮助下，我们在盖亚克艺术博物馆，向当地民众展示了来自中国的140件珍贵艺术藏品。从那时起，盖亚克市与中国的文化交流不断升温。同年，我受邀访问中国。中国深厚的历史文化底蕴给我留下了深刻印象。我坚信，法国与中国的地方城市可以展开多领域的交流与合作，建立起长久且深厚的友谊。

共建“一带一路”是进一步深化国际交流与合作的良好契机。今天，当我们探讨经济合作、环境保护、人民生活质量提高等话题时，需要从全球的角度出发。共建“一带一路”倡议，为我们就这些话题共同探讨、开展合作提供了平台。盖亚克市与中国四川省自贡市缔结为友好城市，盖亚克市所在的奥西塔尼大区与四川省也结为友好省区。两地的人民有很多相似和互补之处，展开多种形式的交流与合作，无疑能增进双方的民间友好和相互了解。

2017年11月，首届盖亚克中国彩灯节拉开华丽大幕。这是中国彩灯节首次在法国举办，吸引了20多万法国民众参与。今年2月初，第二届盖亚克中国彩灯节再获成功。灯展规模和游客数量都大幅增加，甚至吸引了不少来自欧洲其他国家的游客。举办彩灯节不仅展现了中国彩灯文化的深厚历史传统和高超艺术水平，还让当地民众在此期间欣赏到了川剧及其他中国民间艺术。

共建“一带一路”带来的契机与地方政府的创新能力是分不开的。我们与中国的合作就建立在创新的基础上。农业与葡萄酒产业是盖亚克的重要产业，盖亚克是法国酿造葡萄酒历史最悠久的城市。中国是农业大国，四川是农业大省。我希望能和更多的中国城市，如成都市、宜宾市等在文化旅游、葡萄酒产业等领域建立友好合作关系。

法中两国历史悠久，文化多元。文化一直是法中两国人民友好交流的基石。文化交流有助于拉近彼此陌生的心灵，让双方更加有亲近感。今年是法中两国建交55周年。希望法中各界抓住历史机遇，通过共建“一带一路”加深文化合作与交流。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛吸引了6000多名外国嘉宾参加，足见论坛吸引力之大、成果之丰硕。成果清单里，中外政府和企业开展的合作项目越来越多，大家都希望抓住共建“一带一路”的发展良机。论坛的成功举行，让法国和欧盟民众对共建“一带一路”发展前景有了更深入和具体的理解。

我们生活在一个开放、多元的时代，通过合作可以优势互补，形成合力共同发展。共建“一带一路”倡导构建全球互联互通伙伴关系，推动联动发展。国家之间需要进一步加强合作，地方政府层面也要有来有往，开展互惠合作，推动地方合作高质量发展。

（作者为法国奥西塔尼大区盖亚克市市长，本报记者李琰采访整理，邓桢参与采访）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 17 版）

(责编：白宇、樊海旭)