从共同的记忆中汲取力量（文明互鉴 美美与共）

乘着亚洲文明对话大会的东风，在这个万物并秀的5月，人们渴望和各国文物来一次面对面的亲密接触。

在国家博物馆举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”现场，人头攒动。来自49个国家的451件文物汇聚一堂。姿态各异的印度神像、精美夺目的缅甸竖琴、制作考究的亚美尼亚彩陶盘，收获了阵阵赞叹。承载着历史沧桑的文物具有何种魅力，引发人们如此的关注和热情？

文物之美，在于历史的厚重底蕴，如同沉淀如梭岁月的记忆之书。追溯历史，可见人类文明发展的脚步。亚洲是人类最早的定居地之一，也是人类文明的重要发祥地。驼铃古道丝绸路，胡马犹闻唐汉风。中国与其他亚洲国家的人民克服高山大海的阻隔，开辟出横跨欧亚的陆上丝绸之路和海上丝绸之路，积淀了生产生活的实践，推动了工艺技法的交流，也使人与人的心贴得更近。此次精品文物展中展出的郑和《布施锡兰山佛寺碑》（复制品）及拓片，是郑和第二次下西洋时所立，也是海上丝绸之路的重要见证。

文物之美，在于内涵的丰富多彩，好似折射交流互鉴的万花筒。在历史的漫漫长卷中，亚洲的黄河和长江流域、印度河和恒河流域、幼发拉底河和底格里斯河流域，以及东南亚等地区孕育了众多古老文明，彼此交相辉映，相得益彰。丝绸之路、茶叶之路和香料之路，助推陶瓷、绘画雕塑等风靡亚洲各国。在文物展中亮相的新加坡珐琅彩盖盅订制自中国景德镇，来自亚美尼亚和伊朗的来通杯形象不同但形制相近，不仅勾勒出亚洲各国在生活习俗和审美趣味方面的共通之处，也见证了亚洲文明地缘相近、民心相通的交流互鉴轨迹。

文物之美，在于民族的记忆延续，宛如承载万象光辉的民族基因宝库。中华文明是亚洲文明的重要组成部分。巍巍华夏，泱泱九州。距今3000年的青铜何尊在精品文物展中格外引人注目。何尊器内底部有122字的铭文，其中一句“宅兹中国”，是已发现的“中国”一词的最早文字记录。文物记录着民族血脉的基因密码，也镌刻着寻根问祖的特殊情怀。自古以来，中华文明在继承创新中不断发展，在应时处变中不断升华，积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。任时光如何变迁，身为华夏子孙的我们通过对文物民族基因的解码，也能激发对传统文化的了解与热爱，对中华文明亲仁善邻、协和万邦处世之道的认同与赞赏。

随着“一带一路”建设的推进，随着人类命运共同体的构建，人们能从各国文物中寻找到更多共鸣。带着交流互鉴、美美与共的精神继续上路，璀璨辉煌的亚洲文明，必将为世界文明续写浓墨重彩的篇章！

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)