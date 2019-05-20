国际关系岂能退回到野蛮时代（国际论坛）

车水马龙的道路上，一个驾车人忽然挂起倒挡，还踩下油门“撒野”——结果可想而知，各式剐蹭、碰撞、损失，形成连锁效应。这样的事情，如果发生在全球产业链上呢？如果发生在国际关系发展进程中呢？现在，已经不用“如果”，美方竟然就这样做了！

美国政府当前关于对外贸易的偏执决策，被国际舆论批评为“荒诞的倒退”。欧洲媒体还对美方发出警示，不要把中国当成狂野的美国西部。

虽然美方一再凭空自吹“美国赢了”，但国际舆论纷纷说“美国输了”。原因很简单，美方的撒野是愚蠢的，不顾一切地打击了美国农业、攫取了美国消费者和企业的利益，也严重冲击了原本使美国大大获益的全球产业链。

挑起对华贸易争端，让美国农业雪上加霜，这是当前备受关注的情况。随着国际市场大宗商品价格下跌，美国农民收入在过去6年已经减少一半，原本大量出口中国的农产品现在销路遇阻，更让他们愁上添愁。2018年，美国农民净收入同比下降16%，跌至10年前金融危机发生时的水平。现在美方升级贸易摩擦，美国农民更加叫苦不迭，美国农会联合会5月15日不得不再次呼吁立即停止贸易战，强调美国农业正因出口损失扩大而陷入困境。

美国经济第二季度开局数据也不乏风险征兆。美国商务部上周公布的数据显示，在贸易形势紧张、全球经济放缓和2017年税改效应渐消的综合影响下，美国4月消费领域和制造业的指标均出现下滑。美国联邦储备委员会数据还显示，美国4月工业产值较3月下降0.5%，环比降幅扩大，且第一季度折合成年率的工业产值下降2.1%。

但是，美国决策者对美国经济之忧继续保持选择性失明。他们浑然不知经济全球化已经何等深刻地塑造了世界，毫不理会国际分工的现实意义和深远影响，只是一再使“蛮劲”试图把制造业立即全部搬回美国。问题是，行得通吗？《南德意志报》最近刊文指出“恰恰在美国，倒退是完全不可能的”——上个世纪初，美国有意识淘汰陈旧工业，向服务业与金融业转型，美国因此流失的不仅是制造业岗位，还有众多制造业岗位的职业技能。美国现在想自己生产进口的那些产品，需要首先重新拥有具有相关职业技能的劳动力大军。但现实是，美国许多地区正受到劳动力短缺困扰。况且，正如国际观察家们所言，绝大多数美国消费者恐怕不会愿意为了追求“美国制造”而斥资2000美元去购买原本只要1000美元的智能手机。

欲进而不能，美国决策者的焦虑心态时时作祟。他们看着世界上越来越多国家携起手来通过优势互补、分工合作实现共同发展，非常担心自己显得不再那么“伟大”。看到其他国家在创新领域不断取得卓著成绩，他们就蹿火了——美国商务部日前宣布，正式将华为公司及其数十家关联企业列入出口管制实体名单。这意味着美国公司在未经批准的情况下不得销售产品和技术给华为，且美国政府在审批相关交易申请时能以“假定威胁”为由拒绝。荒谬霸道至极！这是用强权手段赤裸裸干预市场自然形成的全球产业链，堪称当代国际经贸关系史上最野蛮的行径。

“美国正在被人占便宜。我们是一个债务国，我们必须加征关税，我们必须保护这个国家。”美方如此喋喋不休之论，怎么看都是短见识、不讲理、缺道德。国际舆论纷纷作出反应，都感觉有必要跟它理论一下是与非。德国有媒体发文强调：“如今的国际产业分工，给新兴工业国家带去了上亿工作岗位，促使其社会发展水平上升，而且也通过降低物价提高了发达国家人民的生活水平。”至于说美国是一个债务国，这个板子更打不到别国身上。国际媒体纷纷提出，中国是美国最主要的债权国，这一事实本身意味着中国是美国最重要的资助者，美方对中国的指责就是无理取闹。

值得强调的是，贸易战绝非儿戏，扰乱了全球生产、供应链，就会连锁破坏世界经济发展。接受路透社最新问卷调查的大多数经济学家都认为，中美贸易摩擦增加了美国经济衰退风险。该项调查显示，未来两年美国经济陷入衰退的可能性升至40%，该指标比上月多了5个百分点。10年前美国金融危机拖累世界经济的往事，让人记忆犹新。如今全世界都在看，美方究竟还要举着关税大棒在错误路径上走多远？

合作，双方都有诚意才能实现；对抗，有一方挑起就足够了。谁都清楚，偌大的中国完全不会惧怕别人冲上来叫阵、下战表，也完全做好了应对各种挑战的准备。美方选择狂撒野、强逞能，但总有耗尽气力的时候。正如美国布鲁金斯学会中国问题专家瑞安·哈斯所指出，美国现政府既高估了其迫使中方按照美方意愿行事的能力，又低估了中方反击美方的杀伤力。

历史的车轮永远是往前走，不以任何人的意志为转移，无论他是谁。开倒车的，充其量只能得一时之利；为求一己之利而冒天下之大不韪，就更无从谈起他们标榜的“伟大”。经济全球化是不可逆转的时代潮流，各国人民命运休戚与共，各国利益相互交融。在人类文明之光引领下，国际关系不会退回到野蛮时代。时间，终将证明这一切。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）

(责编：白宇、樊海旭)