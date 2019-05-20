塞尔维亚总统和总理分别会见赵克志

新华社贝尔格莱德5月19日电 当地时间5月18日，塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇在贝尔格莱德分别会见国务委员、公安部部长赵克志。

赵克志转达了习近平主席、李克强总理对武契奇总统、布尔纳比奇总理的亲切问候和良好祝愿。他说，在两国元首的战略引领和高度重视下，中塞全面战略伙伴关系不断向前发展。共建“一带一路”为中塞合作开辟了更加广阔前景。中方愿与塞方一道，认真落实两国领导人重要共识，不断深化执法安全等各领域务实合作，有效服务“一带一路”建设与塞方发展战略更好对接，切实造福两国和两国人民。

武契奇、布尔纳比奇分别请赵克志转达对习近平主席、李克强总理的诚挚问候和良好祝愿，表示塞方坚定支持并积极参与共建“一带一路”，希望双方深化各领域互利合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

当日，赵克志在贝尔格莱德凭吊了在我国驻南联盟使馆被炸事件中英勇牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖3位烈士。访问期间，他还将与塞尔维亚副总理兼内务部长斯特凡诺维奇举行会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）

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