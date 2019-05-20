中国将于世卫大会期间分享初级卫生保健经验

新华社日内瓦5月18日电 （记者刘曲）第七十二届世界卫生大会开幕在即。与会中国代表团18日在日内瓦表示，世卫大会期间，中国将与各方分享在初级卫生保健方面的成功经验，希望为实现世界卫生组织倡导的全民健康覆盖以及全球卫生治理贡献力量。

中国国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷在新闻发布会上介绍说，中国以政府为主导，从供给和需求两端发力，建立了由卫生健康、农业、教育、环境、人力资源社会保障等多部门参与的公共健康治理协调机制。

聂春雷说，中国建立了分级诊疗制度，利用医疗联合体和家庭医生签约服务促进资源下沉基层，并注重提升基层卫生工作者的能力，加强以全科医生为重点的基层卫生人才建设。

据聂春雷介绍，中国通过建立智能化慢性病管理信息平台、应用家庭医生与签约居民互动信息平台、推广远程医疗等信息化技术应用手段，实现远程医疗支持、自我健康管理、危险因素干预、健康教育等服务，助力基层医疗卫生机构能力提升，改善居民参与度和获得感。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）

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