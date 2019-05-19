庆祝新中国成立70周年潮剧潮乐晚会在柬举行

新华社金边5月19日电（记者毛鹏飞）庆祝中华人民共和国成立70周年潮剧潮乐晚会18日晚在柬埔寨首都金边举行，千余名在柬华侨华人观看了演出。

晚会由柬埔寨柬华理事总会、柬埔寨潮州会馆和柬埔寨潮人海外联谊会联合举办。出席晚会的中国驻柬大使王文天说，柬埔寨有近百万华侨华人，其中潮汕人就占了约70%，潮剧潮乐已成为凝聚广大潮汕籍侨胞的重要文化符号。

柬埔寨柬华理事总会轮值会长韩强畴表示，以“盛世中华伟大复兴”为主题向新中国成立70周年奉献华彩乐章，表达了柬埔寨华侨华人的赤子之心。

柬埔寨潮州会馆会长刘明勤说，传统潮剧一直在柬埔寨深受潮人欢迎。华人虽然身在海外，但根在祖籍国。他们热爱祖籍国文化，热爱家乡戏的心永远不变。

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