经济日报：中国经济“这片海”无惧风雨

互利共赢是国际贸易的常识，贸易战从来没有真正的赢家。由美国的贸易霸凌主义引起的中美经贸摩擦已经对双方经济发展产生了一定影响，也给世界经济带来新的挑战。但对中国而言，目前影响有限、总体可控。中国人民从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，充分证明，没有什么力量能够阻挡中国人民砥砺前进的坚定步伐。正如习近平主席指出的：“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”

大海之壮阔，使其有广袤的回旋空间。中国拥有独立而完整的工业体系、齐全而多元的产业门类，从针头线脑等生活日用品到航母等大国重器都能生产，加之，各行各业已深度嵌入全球产业链当中，在应对外部冲击产生的不确定性时往往有着很强的韧性。近14亿人口、9亿劳动力、1亿多个市场主体……中国还拥有动辄数以亿计的市场资源和空间，这是应对各种干扰、激发经济活力的强大优势。

大海之深邃，使其不为表面狂风骤浪所动。当前，尽管形势纷繁复杂、风险挑战加剧，但中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。这是我们对中国发展前景充满信心的重要基础。中国经济“稳”的气质更加凸显，有更大的回旋余地，完全有能力精准施策、从容应对，通过国内市场的开拓，通过扩大国内消费，通过稳定国内投资，消化外贸出口受到的影响。

大海之包容，使其有强大的净化和融通能力。中国是包容发展的积极实践者，致力于追求机会平等的增长。在国际上，强调国际社会、各国之间的协调配合，以促进全球经济增长的稳定，使得更多人享受到全球化的红利。在国内，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的理念，在发展战略上体现包容，在体制机制上保障包容，在政策举措上促进包容。包容性的不断增强使中国经济近年来保持平稳发展，成为低迷的世界经济中的一个“闪光点”，也必将继续带领中国经济行稳致远、为世界经济作出更多贡献。

大海之开放，使其有广纳百川的胸怀。美国是中国的最大贸易伙伴国，却并不是唯一的贸易伙伴。中国深度融入全球经济，实行全方位开放，已与世界上大多数国家建立起紧密的贸易联系。在美国之外，仍然存在着广阔的贸易空间。接下来，中国还会继续踩准自己的节奏和步伐，按照设定的时间表和路线图，坚定不移推进改革开放，兑现“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的承诺。

中国经济“这片海”的壮阔、深邃、包容、开放，给了我们战胜一切困难、压倒一切挑战的十足底气。中国经济从来都是在风雨中成长、在磨砺中壮大的，也正是在这样的过程中，早已融入中国人民血脉之中的强大凝聚力、百折不挠的奋斗精神、自强自立的民族精神，得到了充分的展现。今天的中国，依然经历着成长的风雨，越是此时，越需彰显这种品格。

沧海横流，方显英雄本色。只要更加专注地走自己的路、凝神聚力办好自己的事，坚决捍卫中华民族的利益和国家核心利益，紧紧抓住大有可为的战略机遇期，团结一心，砥砺奋进，勤劳勇敢智慧的中国人民一定能够创造更大的奇迹。

（来源：经济日报 作者：郭言）

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