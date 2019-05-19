沙特国王邀请海合会与阿盟国家领导人讨论地区局势

新华社利雅得5月18日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯外交部18日晚发表声明说，国王萨勒曼已经邀请海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）及阿拉伯国家联盟（阿盟）成员国领导人于30日在沙特麦加召开峰会，讨论地区安全形势。

据沙特媒体报道，沙特将于30日在麦加分别召开海合会成员国领导人和阿盟成员国领导人特别峰会，重点讨论在阿联酋海域商业船只遭“蓄意破坏”以及沙特石油管道遭无人机袭击之后，地区国家如何因应形势加强安全与稳定。

此外，伊斯兰合作组织成员国高官会也将于30日在麦加举行。

近期，海湾地区安全风险走高。12日，四艘商船在阿联酋海域遭到破坏。14日，沙特政府宣称，阿美公司在利雅得地区多处石油设施当天遭到破坏，一条连接东部省和红海港口延布的输油管道遭到无人机攻击。

舆论认为，海湾地区形势紧张缘于美国政府去年单方面退出伊朗核问题全面协议并不断加大对伊“极限施压”力度。本月，美国宣布向中东部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。

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