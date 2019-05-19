新华社北京5月19日电 专访：世界应通过文明对话避免冲突和对峙——访北约前秘书长索拉纳

新华社记者党琦

“不同文明之间的对话有利于世界和平。当彼此真正了解时，冲突就可以避免。”北大西洋公约组织前秘书长、欧洲联盟前共同外交与安全政策高级代表哈维尔·索拉纳日前接受新华社记者专访时如是说。

“经济全球化时代，在地球另一面发生的事件可能成为各国共同面临的问题。全球性挑战需要全球性解决方案。因此，不同国家、不同民族、不同文明之间的对话合作至关重要，”索拉纳在北京出席亚洲文明对话大会期间说。

“我们曾经历冲突和战争，但是我们已经跨越了那个历史阶段。世界各国应该尽最大努力避免冲突和对峙，增强战略互信，通过多边国际组织和多边对话平台，保持在对话与合作的轨道之上，”索拉纳说。

索拉纳对一些人鼓噪所谓“文明冲突论”表示担忧：“在合作和对抗两个选项中选择对抗甚至冲突，是巨大的错误。”他曾于1995年至1999年担任北约秘书长，并于1999年至2009年担任欧盟共同外交与安全政策高级代表。

亚洲文明对话大会于15日至22日在北京举行。索拉纳说，他很赞同习近平主席在开幕式主旨演讲中提到的“文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展，”以及“美人之美，美美与共”。

“我是一名欧亚公民。欧洲和亚洲是连在一起的大陆，欧亚文明的交流互鉴十分重要。如果世界各种文明以兼收并蓄的态度相互汲取养分，取长补短，各国人民彼此理解，这个世界无疑将变得更好，”索拉纳说。

索拉纳说，世界各国要促进各种文明在交流互鉴中共同前进，一个也不能掉队。“没有哪一种文明比别的文明更优越。可能在历史的某些时刻，某一种文明相对更受重视。但是经过历史长河检验，人们会发现每一种文明都是不可取代的。”

“近年来，中华文明在世界文明中最为耀眼。世界正在经历社会信息化转型，中国通过科教兴国，在很短时间内取得非凡发展，值得其他国家效仿，”他说。

“我希望我们的后代看到，在我们这一辈，不同国家、民族和文明是在积极交流对话、和谐共生，而非对抗、试图改造和取代其他文明。这是我所能期待的最好的事情，”索拉纳说。

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