日本气象厅提高箱根山火山喷发警戒级别

新华社东京5月19日电（记者姜俏梅）日本气象厅19日宣布，由于神奈川县箱根山火山地震增多，将火山喷发警戒级别由1级提高至2级，对火山口周边地区进行交通管制。

据日本气象厅观测，17日箱根山附近火山地震次数为零，自18日5时开始箱根山以芦之湖西岸为震源中心的火山地震次数明显增加，当日火山地震达到45次，大涌谷周边地区部分地点出现活跃喷气现象。

受此影响，神奈川县箱根町决定对火山口周边地区实行交通管制，禁止人们进入危险区域。通往大涌谷周边地区的箱根缆车19日全天停运。

箱根山位于神奈川县西南部，距东京90公里，是一座海拔1438米的活火山。箱根地区是日本著名温泉之乡、疗养胜地，终年游客络绎不绝。2015年6、7月间，大涌谷附近地震增加并出现小规模火山喷发，气象厅一度将箱根山火山喷发警戒级别提高至3级，后于11月解除警报，下调火山喷发警戒级别至1级。

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