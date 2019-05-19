瑞典将禁止户外公共区域吸烟

新华社斯德哥尔摩5月18日电（记者付一鸣）瑞典电视台18日报道，瑞典禁止在户外公共区域吸烟的法律将于7月生效。
报道说，从7月1日起，新的禁烟令将涵盖咖啡馆和餐馆的户外服务区、公共游乐场、公共汽车候车亭、火车站、体育场及公共建筑入口等。该禁令也适用于电子烟。
瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦说：“（户外禁烟的）目标是防止人们罹患与吸烟和被动吸烟相关的疾病，例如癌症。”
据悉，新法律是为了更好地实现“2025年无烟瑞典”目标，即到2025年瑞典的人群吸烟率降至5%以下。
哈伦格伦说：“我们需要采取以社区为基础的方法来确保法律产生影响。从长远来看，我们将实现2025年无烟瑞典的目标。”
统计数据显示，瑞典成年人口中约有11%是日常吸烟者。
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