“美丽中国”欧洲旅游推广活动在巴黎举行

新华社巴黎5月18日电（记者唐霁）“美丽中国”欧洲旅游推广法国站公众日活动18日在巴黎举行，丰富多彩的中国文化活动吸引了大批法国民众参与。

中法嘉宾为舞狮点睛及法国孩子们表演的中国武术拉开了活动序幕，活动有杂技、剪纸、书法、踢毽子、投壶等多个中国文化展示和互动游戏，商场大屏幕上滚动播放中国文化旅游宣传片。

此前，“美丽中国”欧洲旅游推广法国站专业日活动17日在巴黎洲际大酒店举行。专业日活动有法国赴华旅游研讨会、“超乎想象的中国”旅游推介会等环节，中法旅游专业人士300余人参加。

中国文化和旅游代表团团长封立涛在“超乎想象的中国”旅游推介会上致辞说，中国文化积淀深厚，风光秀丽壮美。长城、故宫、兵马俑等名胜古迹每天吸引成千上万各国游客来访。中法两国将于2021年共同举办中法文化旅游年。这将为两国进一步深化文化和旅游合作注入新的动力，两国游客往来将更加频繁，两国人民之间的情谊也将进一步加深。

为进一步开发欧洲赴华旅游市场，塑造“美丽中国”整体旅游形象，中国文化和旅游部组织来自六个省、自治区、直辖市的旅游专业人士于5月14日至23日赴西班牙马德里、法国巴黎和意大利米兰开展2019“美丽中国”欧洲旅游推广活动。

(责编：燕勐、杨牧)