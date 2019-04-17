第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛召开聚焦中阿“一带一路”合作

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在4月17日外交部例行记者会上，有记者问：据了解，本周在上海举办了第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛。你能否介绍有关情况？

陆慷：4月16日，第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛在上海举办，中国外交部部长助理陈晓东出席开幕式并讲话。本届论坛由外交部依托中阿改革发展研究中心举办。黎巴嫩前总统苏莱曼、吉布提前总理迪莱塔、埃及前外长法赫米、阿拉伯国家联盟助理秘书长哈利勒等参加，来自中阿双方政治、经济、文化、媒体等各界代表及专家学者逾百人与会。

中阿与会代表就政策沟通、深化合作、智库交流等议题进行深入探讨。陈晓东部长助理在开幕式讲话中表示，中阿双方要聚焦共建“一带一路”，继续加强战略和行动对接，加大相互开放力度，打造创新增长引擎，深化治理领域交流合作，不断充实双方战略伙伴关系内涵，携手走好改革发展振兴之路。阿拉伯与会代表高度评价中方提出的“一带一路”倡议，表示同中国共建“一带一路”是阿拉伯国家推进改革加快发展的重大机遇，阿拉伯国家愿加强阿中战略伙伴关系，借鉴中国改革发展经验，深化双方务实合作。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行，届时多位阿拉伯国家领导人将来华与会，共商推动“一带一路”建设高质量发展大计，相信这也将为中阿共建“一带一路”注入新的强劲动力。

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