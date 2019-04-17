外交部：衷心希望巴黎圣母院能够顺利修复再现辉煌

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在4月17日外交部例行记者会上，有记者问：当地时间4月15日傍晚，法国巴黎圣母院突发火灾，教堂拱顶等部分遭受大面积损毀，塔尖坍塌。中方是否已向法方表示慰问？

陆慷：巴黎圣母院不仅是法国和欧洲文明的象征，也是全人类的宝贵文化遗产。昨天，习近平主席第一时间向法国总统马克龙发去慰问电，向全体法国人民表示诚挚的慰问。在微博、微信等社交媒体上，中国网友们也纷纷对这一不幸事件表达了痛惜之情。这充分说明，对文化的珍视、对美的热爱是超越国界的。正如习近平主席在致马克龙总统的慰问电中所说，我们衷心希望在法国人民努力和国际社会支持下，巴黎圣母院能够顺利修复、再现辉煌。

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