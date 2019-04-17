外交部：梵蒂冈代表将出席世园会活动

人民网北京4月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

问：上周末，中日青少年交流促进年开幕式在北京举行，中方如何看待青少年交流在中日两国关系中的作用？未来在促进中日青少年交流方面有何规划？

答：相信大家都已经注意到，上周末，王毅国务委员兼外长和河野太郎外相共同出席了在北京举行的中日青少年交流促进年开幕式并致辞。大家都知道，国之交在于民相亲，中日友好归根结底是两国人民友好，青少年交流是中日民间交流的重要组成部分。

作为中日青少年交流促进年的安排之一，双方已共同商定，未来5年内安排3万名青少年实现交流互访。大家可能都还记得1984年中日青年友好联欢活动，当时3000名日本青年访华，在两国关系史上写下了浓墨重彩的一笔。我们真诚希望，两国青少年能够以年轻人的创新和智慧开展丰富多彩的交流活动，增进彼此了解，加深相互认知，成为两国民间交流中最活跃的生力军。

问：据报道，韩国总统文在寅15日表示，将不拘泥于地点和形式推进第四次韩朝首脑会谈。中方对此有何评论？

答：中方一贯支持半岛北南双方通过对话协商改善相互关系，推进和解合作。我们希望并支持朝韩双方继续加强高层交往，共同落实好双方共识，为推动半岛问题政治解决进程继续发挥积极作用。

问：昨天，梵蒂冈方面称，中方邀请梵方派代表参加本月末举行的世界园艺博览会，并为梵方设立专属展馆。中方为何邀请梵方？这是否是中梵关系持续改善的另一迹象？

答：2019年中国北京世界园艺博览会是国际级别最高的世界园艺博览会。根据我目前掌握的情况，将有110个国家和组织参加。我们希望通过此次世园会，与参会各方共同促进绿色发展。

关于你提到的具体问题，据了解，梵蒂冈宗座文化委员会主席拉瓦西系北京世园会梵方总代表，将应北京世园会组委会邀请，出席相关活动。

关于中梵关系，去年9月中梵签署关于主教任命的临时性协议以来，双方继续保持接触商谈，推动关系改善进程。

问：新疆的“再教育营”与中国各地的穆斯林清真寺被强拆有关联吗？中国政府是否实行了反伊斯兰教的政策？

答：首先我想再纠正你一下，我不知道你说的“再教育营”是什么。我们在这多次说过，新疆设立的职业技能教育培训机构，目的非常明确，跟世界上其他国家一样，是基于反恐和去极端化斗争需要而采取的预防性措施。这样的措施在各国体现的形式可能不一样，但目标是一致的。

至于你提到中国是否存在所谓反伊斯兰教的情况，我可以负责任地告诉你，根本不存在这样的情况。中国实行宗教信仰自由政策，同其他国家一样，我们依法管理宗教事务，坚决反对和打击宗教极端思想，同时依法保障信教群众正常宗教需求，尊重信教群众习俗。中国现有2000多万穆斯林，3万5千多座清真寺，广大信教群众可以依法自由地从事宗教活动。希望有关媒体不要热衷于一些不实之词，更不要炮制虚假新闻，而应当恪守新闻职业道德。

问：据报道，委内瑞拉自封“临时总统”瓜伊多在彭博社网站发表署名文章称，他已同中方建立联系，中方了解其立场，呼吁中国转变对委立场，帮助委国内政权“和平过渡”。未来，他愿加强中委石油等领域合作，确保投资者安全。请问中方对此有何评论？

答：中方在委内瑞拉问题上的立场是明确的。中方支持委内瑞拉政府维护国家主权、独立、稳定和发展的努力。委内瑞拉事务应由委内瑞拉人民独立自主决定，委内瑞拉朝野各方应尽快在宪法框架内通过和平对话方式，寻求政治解决方案。中方愿继续做劝和促谈工作，也希望国际社会就此发挥建设性作用。

中委关系是正常的国与国关系，中委务实合作始终遵循平等互利、合作共赢和商业化原则开展，合法合规，利国利民。不论委内瑞拉局势如何变化，中方的正当权益和利益都应得到切实有效的保护。

问：近日，苏丹军事过渡委员会正式成立，宣布开展为期2年的政治过渡，承诺组建各方认可的文官政府，将在政治过渡期结束后移交政权。另据报道，苏军事过渡委员会正在同国内各派接触组建政府事宜。请问中方对此有何评论？

答：苏丹军事过渡委员会已着手同苏丹各派别开展对话，倾听各方诉求，中方对此表示欢迎和支持。希望苏丹有关各方能够凝聚共识，共同推动政治过渡进程，维护苏丹的稳定和发展。这符合苏丹人民的利益。

问：目前，距第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办只有一周多的时间。请问论坛举办的具体日期是哪天？有多少国家的领导人将出席？几周前，杨洁篪主任接受《人民日报》采访时说，约四十国领导人将出席。你能否介绍具体情况？

答：我本来要在今天记者会最后宣布，既然你问到了，我提前宣布一下。4月19日（星期五）上午10:00在外交部新闻发布厅（南楼蓝厅）将举行中外媒体吹风会，届时国务委员兼外交部长王毅将介绍第二届“一带一路”国际合作高峰论坛有关情况，并回答包括你刚才问题在内的大家所关心的问题。欢迎大家积极参加。

问：据报道，15日，“利马集团”发表声明，呼吁国际社会支持委内瑞拉“民主重建”努力，敦促中国、古巴、俄罗斯、土耳其等国家加入这一行列，同时指称上述国家对马杜罗政府的支持给拉美地区带来了负面影响。请问中方对此有何评论？

答：我愿再次重申，中方在委内瑞拉问题上的出发点是维护《联合国宪章》的宗旨和原则，维护地区和平与稳定。近来，中方同各方就委内瑞拉问题保持密切沟通协调，推动包括“利马集团”在内的国际社会，在遵守国际法和国际关系基本准则的前提下，为委内瑞拉问题的解决发挥建设性作用，使委内瑞拉问题早日走上政治解决的正确轨道。指称中委合作对地区造成负面影响与事实不符。

委内瑞拉事务应该也只能由委内瑞拉人民自主决定。外部一味制裁施压只能导致委内瑞拉局势复杂化、甚至失控，殃及地区和平稳定。希望有关国家和组织正确客观看待中方作用，认清谁是真正的朋友，做真正有利于委内瑞拉国家稳定、经济发展、民生改善的事情。

问：据了解，本周在上海举办了第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛。你能否介绍有关情况？

答：4月16日，第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛在上海举办，中国外交部部长助理陈晓东出席开幕式并讲话。本届论坛由外交部依托中阿改革发展研究中心举办。黎巴嫩前总统苏莱曼、吉布提前总理迪莱塔、埃及前外长法赫米、阿拉伯国家联盟助理秘书长哈利勒等参加，来自中阿双方政治、经济、文化、媒体等各界代表及专家学者逾百人与会。

中阿与会代表就政策沟通、深化合作、智库交流等议题进行深入探讨。陈晓东部长助理在开幕式讲话中表示，中阿双方要聚焦共建“一带一路”，继续加强战略和行动对接，加大相互开放力度，打造创新增长引擎，深化治理领域交流合作，不断充实双方战略伙伴关系内涵，携手走好改革发展振兴之路。阿拉伯与会代表高度评价中方提出的“一带一路”倡议，表示同中国共建“一带一路”是阿拉伯国家推进改革、加快发展的重大机遇，阿拉伯国家愿加强阿中战略伙伴关系，借鉴中国改革发展经验，深化双方务实合作。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行，届时多位阿拉伯国家领导人将来华与会，共商推动“一带一路”建设高质量发展大计，相信这也将为中阿共建“一带一路”注入新的强劲动力。

问：据报道，日本政府决定向涉及对华债务问题的非洲国家派遣金融专家，协助解决有关财政困难，并拟于今年8月在日举行的东京非洲发展国际会议上提出。中方对此有何评论？

答：对于非洲债务问题，中方已多次表明看法和主张。当前，非洲国家致力于加快经济社会发展，而资金不足是长期以来制约非洲国家发展的主要问题。作为非洲国家的好兄弟、好朋友和好伙伴，我们急非洲国家之所急，想非洲国家之所想，愿意加强中非投融资合作，在力所能及的范围内帮助改善非洲基础设施状况和经济社会发展环境，增强非洲国家的自主发展能力。事实证明，上述合作给非洲人民带来了实实在在的利益，受到非洲国家政府和人民的广泛欢迎。

中方一向对国际合作伙伴加强对非合作持欢迎和开放态度，一贯主张国际对非合作应形成合力，更好帮助非洲发展。如果日本政府愿意为非洲国家多做一些实事，包括加强对非投融资合作，中方乐观其成。但如果日方出于任何政治考虑，拿所谓非洲债务问题做文章，甚至企图抹黑中国，相信不会得到非洲国家认同。

问：约两周前，中方表示马苏德列名问题取得积极进展。目前，该问题是否有新的进展？据报道，美英法再次要求中方解除在联合国安理会1267委员会对马苏德列名决议的技术性搁置，中方能否证实？如绕过1267委员会在安理会提出该决议，中方是否会支持？是否会在公开辩论环节阐释中方立场？

答：中方在马苏德列名问题上的立场是一贯的、明确的。近期中方同有关国家继续保持沟通，事情正在朝着解决的方向发展。关于你提到有关国家试图强行推动安理会通过新决议，中方对这种做法已多次表明反对态度。今天我可以再次强调，我们对这种做法是坚决反对的。事实上，在安理会有关讨论中，大多数成员都表明了，应当在1267委员会框架下解决有关问题，都不希望在安理会处理本应由1267委员会解决的问题。我们敦促有关国家尊重安理会多数成员的意见，本着合作态度，继续相向而行，通过合作推动有关问题在1267委员会框架下得到妥善解决。

追问：据报道，4月23日是中国确认是否解除技术性搁置的截止期限，如中方拒绝，有关方将向安理会提交该决议，你能否证实？

答：我不知道你从哪得到的消息。安理会及其附属机构有明确的议事规则和相关纪律规定，你恐怕要向你得到消息的有关方面去求证。中方的态度很明确，这个问题必须由安理会成员在1267委员会框架内通过合作方式解决。我们不相信，强行推动任何没有达成一致的方案会取得推动方所希望看到的结果。

问：当地时间4月15日傍晚，法国巴黎圣母院突发火灾，教堂拱顶等部分遭受大面积损毁，塔尖坍塌。中方是否已向法方表示慰问？

答：巴黎圣母院不仅是法国和欧洲文明的象征，也是全人类的宝贵文化遗产。昨天，习近平主席第一时间向法国总统马克龙发去慰问电，向全体法国人民表示诚挚的慰问。在微博、微信等社交媒体上，中国网友们也纷纷对这一不幸事件表达了痛惜之情。这充分说明，对文化的珍视、对美的热爱是超越国界的。正如习近平主席在致马克龙总统的慰问电中所说，我们衷心希望在法国人民努力和国际社会支持下，巴黎圣母院能够顺利修复、再现辉煌。

问：你刚才提到，关于马苏德列名的问题，事情正在朝着解决的方向发展，有具体的时间表吗？中方是否已同相关方进行接触？中方目前是否提出了具体方案？

答：第一，你说的没错，我刚才说过，我也愿重申，事情正在朝着解决的方向发展。第二，关于安理会1267委员会目前讨论的情况，刚才我已经说过，安理会及其附属机构对内部磋商工作有明确的纪律和程序。作为安理会成员，我们应当忠实地遵守这些纪律和程序。

会后有记者问及：据报道，美方近日批准一项价值5亿美元的对台湾军售案，向台提供战斗机飞行员培训及相关后勤服务。中方对此有何评论？

答：美国向台湾出售武器严重违反中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

必须强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系，以免对中美重要领域合作和台海和平稳定造成严重损害。

(责编：贾文婷、常红)